В традиционной культуре вечерницы были не только временем для общения, работы и веселья, но и частью строго регламентированной сельской жизни. Взрослые не советовали молодежи засиживаться допоздна, ведь в темноте дорога домой могла оказаться совсем не такой безопасной, как казалось. "Не ходи домой после полуночи", – такое предостережение ходило по селам.

Не каждое животное было просто животным

В этнографических записях исследователей говорится о том, что нечистая сила могла подстерегать тех, кто возвращался домой после вечерниц. Особенно опасными считались перекрестки, окрестности кладбищ, пруды с густыми зарослями и места возле домов, где, по народным представлениям, жила ведьма.

Нечисть могла появляться в разных образах – седой кобылы, козы, белой лошади, кота с огненными глазами, барана, зайца или кролика. Особенно интересно наблюдение за зайцем.



Кого ночью в селе боялись молодые люди / Magnific

Заяц, заманивший парня в лужу

В одном из народных рассказов парень возвращался домой поздно ночью и на перекрестке увидел зайца. Животное не убегало, а как будто специально приближалось к нему. Парень пошел за ним аж до своего двора, а когда начал перелезать через забор, заяц толкнул его в лужу.

Другая история рассказывает о парне, который увидел красивого кудрявого барана и решил его поймать, думая о бесплатном мясе. Но баран завел его к реке, потащил через болото и воду, сорвал с него одежду и вымазал в грязи. В этом рассказе встреча с нечистой силой становится наказанием за жадность и посягательство на чужое.

Стог сена, который не пускал к девушке

Еще более странным было приключение одного юноши, который поздно ночью шел к своей девушке. На перекрестке он вдруг увидел посреди дороги огромный стог сена. Парень пытался обойти его, но куда бы ни пошел, стог словно следовал за ним и не давал пройти.

Тогда парень ударил его прикладом ружья – после этого стог сдвинулся и оказался у него на плечах. Так он и дотащил его до своей возлюбленной. Когда девушка вышла из дома, стог исчез, а сам парень после этого приключения долго болел.

Баран оказался нечистой силой

Не только парням приходилось несладко от ночных встреч. В другом рассказе две девушки возвращались с вечерниц около третьего часа ночи и увидели у стены барана. Они решили, что это хороший повод разжиться мясом, поймали животное и заперли в хлеву до утра. Но на рассвете баран начал все крушить, сорвал дверь и сбежал. Тогда девушки решили, что этот баран был нечистой силой.



Нечистую силу в виде барана можно было встретить ночью / Magnific

Возвращаться домой после вечерниц посреди ночи было не самой лучшей идеей. Но сами вечерницы были прекрасной возможностью интересно провести время и даже найти себе вторую половинку.