Выбор будущего мужа или жены был важным решением не только для самих молодоженов, но и для всей семьи. В конце XIX века в украинских селах родители часто оказывали значительное влияние на то, с кем свяжет свою судьбу их ребенок. 24 Канал рассказывает, как в старину девушки и юноши искали себе вторые половинки. Некоторые из этих традиций могут вам не понравиться, но это наша история и неотъемлемая часть богатой и многогранной культуры.

Где украинские юноши и девушки искали себе пару

Молодежь имела возможность присматриваться друг к другу во время вечерниц, рассветов, на улицах, во время различных совместных развлечений. Такие встречи были важной частью добрачного общения. Именно там молодые люди могли знакомиться, общаться, а впоследствии и испытывать симпатии.



Как украинцы искали вторую половинку в старину / фото из открытых источников

До 1930-х годов на всей территории Левобережной Украины также существовал обычай совместной ночевки юношей и девушек во время зимних вечерниц. Исследователи отмечают, что такая практика была распространена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской областях, части Полесья, Черниговской и Слобожанской областях, а местами – в Винницкой и Житомирской областях. В традиционной культуре это не считалось массовым нарушением норм поведения молодежи.

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В то же время выбор пары часто не был полностью личным делом. Молодые люди преимущественно искали невест среди девушек из своего села. Если будущая жена была из соседнего села, это могли не одобрить родители или старшие родственники.

Для семьи имело значение и благосостояние будущей невестки или зятя. Исследователи фиксировали случаи, когда родители не хотели отдавать дочь за бедного парня, даже если молодые любили друг друга. Правда, такие случаи были редкими. Иногда влюбленные все же шли против воли родителей: девушка могла ночью уйти с вещами к своему избраннику, после чего семьи договаривались между собой.



Традиции поиска жениха в древности / Freepik

Родители также обращали внимание на характер и трудолюбие будущего партнера. Если семья не знала девушку лично, могли прислушиваться ко мнению соседей. Важно было понять, какой она будет хозяйкой и хорошо ли впишется в новую семью.

Как пишет сайт"Этнография", в Сумской области даже зафиксировали своеобразный способ, с помощью которого родители могли присматриваться к будущим зятьям и невесткам. В Боромле в 1940–1960-х годах существовала "выводка", которую позже называли "стометровкой". Утром родители приходили на рынок, становились по обе стороны дороги, а сельская молодежь, напевая, проходила между ними парами или по трое. Так матери могли присмотреться к молодежи и посоветовать своим детям подходящую пару.

Со временем влияние родителей постепенно ослабевало, а молодежь получала больше свободы в выборе партнера. Однако традиционное украинское сватовство начиналось задолго до того, как в дом невесты приходили сваты.

Не только выбор партнера проходил под пристальным взглядом родителей, но даже и первая брачная ночь.