В традиционной украинской свадьбе первая брачная ночь была частью отдельного обряда, который называли "обрядом кладовой". Молодоженов часто уводили спать именно в кладовую. Но даже там им не всегда удавалось остаться наедине. За ними могли следить сваха, дружба и другие участники свадьбы.

Что делали дружки во время первой брачной ночи

Например, на Слобожанщине свашка прислушивалась к молодым, чтобы понять, когда они закончили. После этого она сообщала о завершении ночи остальным гостям. В некоторых случаях дружко также сообщал родителям невесты о том, как прошла первая ночь.

В других регионах участники свадьбы дежурили чуть ли не у брачного ложа. Такой обычай описывал еще французский инженер и картограф Гийом де Боплан в XVII веке. Родственники жениха оставались у кровати, прислушивались к тому, что происходит, и ждали сигнала от молодоженов. После этого они поднимали шум и хлопали в ладоши.



Что делали в первую брачную ночь подружки на свадьбе / фото из открытых источников

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Были и более шутливые обычаи. В Луганской области этнографы зафиксировали случай, когда шафер со свахой в шутку "грели постель". Они имитировали близость, чтобы подбодрить молодоженов, которые стеснялись нового статуса мужа и жены.

После завершения первой ночи свадьба не заканчивалась. Гости могли еще выпить и закусить, а затем расходились до следующего дня. В отдельных местностях молодожены после первой ночи еще несколько ночей оставались ночевать там же. В Ровенской области, например, зафиксирована традиция, согласно которой они должны были провести там еще три ночи.

Это невероятно, но, как видим, первая брачная ночь в традиционной украинской свадьбе была делом не только молодоженов. За ними могли наблюдать, прислушиваться, дежурить у дверей и даже в шутку "греть постель".

Но было и много трогательных и душевных обрядов. Например, традиция чтения короны, которую вполне можно устроить на современной свадьбе.