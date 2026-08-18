Недавно 24 Канал уже рассказывал о специфических и необычных обрядах первой брачной ночи, а сегодня предлагаем окунуться в другую чувственную и трогательную обрядовую традицию. Речь пойдет о "чтении короны" – нежном ритуале благословения и прощания с девичьей невинностью. Он идеально впишется в формат современной свадьбы, если вы хотите внести в праздник что-то аутентичное.

Чтение короны на свадьбе: что означает этот обряд

В древности чтение короны (или коруны) было одним из важнейших этапов обряда перед венчанием. Когда невесту наряжали в праздничное платье и надевали ей на голову венок или корону с лентами, старшая подружка, коровайница или старший дружба зачитывали специальный стихотворный текст.

Это было своеобразное поэтическое благословение, в котором благодарили родителей за воспитание, прощались с девичьей жизнью и выражали пожелания счастливой и благополучной судьбы новой семье. Нередко эти слова трогали всех присутствующих до слез, ведь они символизировали важный переход девушки в новый статус женщины.



Обряд чтения коронной речи на свадьбе / Фото Ровенской ОГА

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Наиболее распространен этот аутентичный обряд на территории Волыни и Ровенщины, где его бережно передают из поколения в поколение и активно проводят на местных свадьбах до сих пор. Этот нежный и торжественный ритуал официально внесен в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

Чтение короны на современных свадьбах

Сегодня этот ритуал переживает переосмысление и может стать прекрасной альтернативой или дополнением к обычным клятвам или выкупу. Чтение короны можно организовать перед выходом невесты к алтарю. Или это может быть специальная речь от подружек невесты или родителей.

Текст можно адаптировать к современным реалиям – написать трогательное стихотворение или искреннюю речь о молодоженах, которую зачитают ближайшие подруги или родители во время надевания фаты.

Многие украинские традиции можно с легкостью интегрировать в современное празднование свадьбы. Но есть и некоторые обряды и традиции, которые уже совсем ушли в прошлое. Например, обряд с косником для незамужних девушек.