Нещодавно 24 Канал вже розповідав про специфічні та незвичайні обряди першої шлюбної ночі, а сьогодні пропонуємо зануритися в іншу чуттєву та зворушливу обрядовість. Мова піде про "читання корони" – ніжний ритуал благословення та прощання з дівоцтвом. Він ідеально впишеться у формат сучасного весілля, якщо ви хочете внести у свято щось аутентичне.

Читання корони на весіллі: що означає цей обряд

У давнину читання корони (або коруни) було одним із найважливіших етапів обряду перед вінчанням. Коли наречену вбирали у святковий стрій та надягали їй на голову вінок чи корону зі стрічками, старша дружка, коровайниця або старший дружба зачитували спеціальний віршований текст.

Це було своєрідне поетичне благословення, у якому дякували батькам за виховання, прощалися з дівочим життям і висловлювали побажання на щасливу та багату долю нової сім'ї. Нерідко ці слова розчулювали всіх присутніх до сліз, адже вони символізували важливий перехід дівчини в новий статус жінки.



Обряд читання корони на весілля / Фото Рівненська ОДА

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Найбільш поширеним цей автентичний обряд є на теренах Волині та Рівненщини, де його дбайливо передають із покоління в покоління й активно проводять на місцевих весіллях і досі. Це ніжний і урочистий ритуал офіційно внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Читання корони на сучасних весіллях

Сьогодні цей ритуал переживає своє переосмислення і може стати чудовою альтернативою або доповненням до звичайних обітниць чи викупу. Читання корони можна організувати перед виходом нареченої до вівтаря. Або це може бути спеціальною промовою від дружок чи батьків.

Текст можна адаптувати під сучасний лад – написати зворушливий вірш або щиру промову про молодят, яку зачитають найближчі подруги чи батьки під час надягання фати.

Багато українських традицій можна з легкістю інтегрувати у сучасне святкування весілля. Але є і деякі обряди та традиції, які вже зовсім відійшли у минуле. Наприклад, обряд з кісником для незаміжніх дівчат.