5 найпопулярніших забобонів, у які досі вірять християни

Багато українців роками дотримуються народних прикмет і сильно лякаються, коли випадково порушують вигадані традиції. Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук назвав найпоширеніші забобони, які не мають жодного стосунку до справжньої віри.

У своєму інстаграмі отець пояснив, чому вірянам варто перестати шукати містику в побутових ситуаціях.

Найпопулярніші прикмети, яких дотримуються християни

Досить часто молоді батьки категорично не дозволяють робити світлини своїх немовлят до моменту таїнства хрещення, оскільки вони сильно бояться зурочення або інших бід. Священник ПЦУ Юліан Тимчук наголосив, що ні Святе Письмо, ні церковні передання, ні жоден зі святих отців ніколи не обмежували родини у бажанні фотографувати дітей. Люди самі придумали цю пересторогу, тому вірити у неї не потрібно.

Ще один страх вірян стосується випадкового падіння ікони у домі. Багато хто одразу панікує та починає чекати трагедії чи великої біди у родині. Проте отець Юліан порадив реагувати на таку побутову ситуацію максимально спокійно. Якщо святиня раптом впала, її треба просто підняти, щиро перехреститися та повернути на звичне місце. Жодного містичного прокляття чи лихого знаку в цій випадковості шукати не варто.

Не менше хвилювань викликає свічка, яка раптово згасла під час молитви. Парафіяни часто сприймають це як провісник нещастя. Представник ПЦУ спростував і цей міф. Згасла свічка свідчить лише про наявність протягу в приміщенні або про використання неякісного воску на виробництві. Він порадив купувати кращі свічки і не шукати прихованих сенсів там, де діють звичайні закони фізики.

У суспільстві також існує міф щодо жінок при надії, яким нібито забороняють ставати хрещеними матерями. Деякі люди помилково вважають, що це погано вплине на ненародженого малюка або самого похресника. За словами Тимчука, вагітність зовсім не стає перешкодою для такої духовної ролі. Вагітна жінка може сміливо погоджуватися на пропозицію друзів стати хрещеною мамою, якщо вона сама має таке бажання та добре себе почуває.

Окремої уваги заслуговує народна прикмета про пташку, яка стукає дзьобом у шибку. Здавна українці вважали таку подію моторошним передвісником смерті. Священник з усмішкою відповів, що це лише означає, що в такій оселі живе дуже хороша господиня. Вона настільки чисто та ретельно вимила скло, що птах просто плутає прозоре вікно з відкритим небом.

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