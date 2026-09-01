З Днем знань 2026– гарні картинки, вірші та теплі привітання для особливого дня
Після майже трьох місяців канікул школа знову повертається в наше життя – разом із ранніми підйомами, новими зошитами та урочистим настроєм, який у кожного проявляється по-різному. Але незалежно від того, чи дитина вперше переступає шкільний поріг, чи вже добре знає, де стоїть її парта, 1 вересня залишається хорошим моментом, щоб сказати важливі слова.
Тож якщо вам потрібно привітати дитину, школяра, першокласника, вчителя чи батьків, 24 Канал зібрав добірку привітань з першим вересня для всіх. Тут є короткі побажання, теплі слова у прозі та варіанти для святкових листівок – можна обрати те, що справді пасуватиме адресату.
Привітання з Першим вересня у прозі
- З Першим вересня! Нехай цей навчальний рік подарує багато нових знань, цікавих знайомств і моментів, якими захочеться пишатися. Хай усе вдається!
- Вітаю зі святом знань! Хай кожен день у школі чи університеті буде трохи легшим, а натхнення — трохи більшим. Успіхів у всьому новому!
- З 1 вересня! Нехай цей рік буде добрим до тебе — з хорошими оцінками, вірними друзями і сили, щоб долати будь-які труднощі. Все вийде!
- Вітаю з початком нового навчального року! Хай попереду буде більше радісних відкриттів, ніж складних завдань, а віра в себе — завжди поруч. Гарного старту!
- З Днем знань! Бажаю, щоб цей рік минув із користю, натхненням і теплими спогадами. Хай усе, за що візьмешся, приносить радість і результат.
Вітання з 1 вересня у віршах
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститися в голові,
Щоб удавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журись
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, учитель та рідня.
***
Перше вересня настало,
Як довго ти чекала!
Всіх ляльок у шухлядку склала,
До школи жодної не брала.
Відтепер ти — учениця,
На 12 будеш вчитися!
***
Перше вересня настало —
Свято знань до нас прийшло.
Хай навчання буде вдалим,
Щоб усе в житті вдалось.
Хай уроки надихають,
Мрії кличуть в майбуття,
А нові знання відкриють
Світ цікавий для життя!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
Картинки з першим вересня
Привітання з днем знань 1 вересня / Колаж 24 Каналу
З 1 вересня привітання / Колаж 24 Каналу
Привітання з 1 вересня листівки / Колаж 24 Каналу
Привітання з днем 1 вересня / Колаж 24 Каналу
Привітання дітей з 1 вересня / Колаж 24 Каналу
Для наймолодших школярів цей день особливо хвилюючий, адже попереду їхня перша зустріч зі школою, новими друзями та вчителями. Маємо для вас окрему добірку привітань з 1 вересня для першокласників – теплих слів, які підійдуть для листівки, повідомлення чи святкового привітання.