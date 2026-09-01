Тож якщо вам потрібно привітати дитину, школяра, першокласника, вчителя чи батьків, 24 Канал зібрав добірку привітань з першим вересня для всіх. Тут є короткі побажання, теплі слова у прозі та варіанти для святкових листівок – можна обрати те, що справді пасуватиме адресату.

Привітання з Першим вересня у прозі

З Першим вересня! Нехай цей навчальний рік подарує багато нових знань, цікавих знайомств і моментів, якими захочеться пишатися. Хай усе вдається!

Вітаю зі святом знань! Хай кожен день у школі чи університеті буде трохи легшим, а натхнення — трохи більшим. Успіхів у всьому новому!

З 1 вересня! Нехай цей рік буде добрим до тебе — з хорошими оцінками, вірними друзями і сили, щоб долати будь-які труднощі. Все вийде!

Вітаю з початком нового навчального року! Хай попереду буде більше радісних відкриттів, ніж складних завдань, а віра в себе — завжди поруч. Гарного старту!

З Днем знань! Бажаю, щоб цей рік минув із користю, натхненням і теплими спогадами. Хай усе, за що візьмешся, приносить радість і результат.

Вітання з 1 вересня у віршах

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститися в голові,

Щоб удавалося все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журись

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, учитель та рідня.

***

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перше вересня настало,

Як довго ти чекала!

Всіх ляльок у шухлядку склала,

До школи жодної не брала.

Відтепер ти — учениця,

На 12 будеш вчитися!

***

Перше вересня настало —

Свято знань до нас прийшло.

Хай навчання буде вдалим,

Щоб усе в житті вдалось.

Хай уроки надихають,

Мрії кличуть в майбуття,

А нові знання відкриють

Світ цікавий для життя!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

Картинки з першим вересня



Привітання з днем знань 1 вересня / Колаж 24 Каналу





З 1 вересня привітання / Колаж 24 Каналу



З 1 Привітання з 1 вересня картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з 1 вересня листівки / Колаж 24 Каналу





Привітання з днем 1 вересня / Колаж 24 Каналу





Привітання дітей з 1 вересня / Колаж 24 Каналу



Для наймолодших школярів цей день особливо хвилюючий, адже попереду їхня перша зустріч зі школою, новими друзями та вчителями. Маємо для вас окрему добірку привітань з 1 вересня для першокласників – теплих слів, які підійдуть для листівки, повідомлення чи святкового привітання.



