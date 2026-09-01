Щоб у цей день знайти правильні слова для маленького школяра, 24 Канал підготував добірку привітань з 1 вересня – теплих, щирих і доречних для першого шкільного свята.
Привітання з Першим вересня для першокласника українською
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Перший раз у перший клас
Урочисте свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.
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Перший дзвоник кличе в клас,
Свято радісне у вас.
Хай знання даються легко,
А в житті все буде тепло!
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Ви сьогодні школярі,
Всі усміхнені та щирі.
Хай у класі буде свято,
І друзів з'явиться багато!
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Перший дзвоник – перший крок,
Шлях відкрився на урок.
Хай завжди сміється доля,
І у серці буде воля.
Привітання з 1 вересня своїми словами першокласнику
- Вітаю з першим шкільним днем! Нехай навчання буде цікавим, а кожен день приносить нові відкриття.
- З Днем знань, першокласнику! Бажаю тобі гарних друзів, добрих учителів і багато приводів пишатися собою.
- Вітаю з 1 вересня! Нехай перший клас стане початком цікавої та щасливої шкільної історії.
- З першим дзвоником! Бажаю впевнено крокувати до нових знань і ніколи не боятися запитувати та відкривати щось нове.
- Вітаю з початком шкільного життя! Нехай кожен урок дарує цікаві знання, а кожен день — добрі емоції.
- З Днем знань, маленький школярику! Бажаю тобі цікавості, сміливості, щирих друзів і великих мрій.
- Щасливого 1 вересня! Нехай школа стане місцем, де тобі цікаво вчитися, дружити й пізнавати світ.
- Вітаю з першим класом! Бажаю легкого навчання, гарного настрою та багато маленьких і великих перемог.
- З Днем знань! Нехай цей особливий день стане початком чудової подорожі до нових знань і мрій.
- Вітаю з першим шкільним святом! Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримають, допоможуть і порадіють твоїм успіхам.
Привітання з Першим вересня першколасника у картинках
Привітання з 1 вересня першокласників / Колаж 24 Каналу
Привітання з 1 вересня картинки/ Колаж 24 Каналу
Привітання з днем 1 вересня / Колаж 24 Каналу
Картинки привітання з 1 вересня / Колаж 24 Каналу
Привітання з 1 вересня першокласниці / Колаж 24 Каналу
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