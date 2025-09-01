З цієї особливої нагоди редакція LifeStyle24 підготувала теплі привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям, знайомим та подаруйте їм гарний настрій у цей день.
Привітання з 1 вересня 2025: картинки, проза й вірші
Час настав іти до школи,
Літо кінчилось відколи.
Бо потрібно гарно вчитись,
З дисципліною змиритись.
Щоб успішними ви були,
Теореми не забули.
Щоб навчальний час тривав,
Вас знаннями дивував.
***
Літо швидко промайнуло,
Думка в голові сягнула, –
Що навчатися вже час
Наступив для всіх для нас.
Хай знання добре даються,
А портфелі хай не рвуться.
Щоб оцінки гарні були,
Арифметику ви не забули.
Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24
***
З 1 вересня вітати хочу вас!
Нехай знання дають чудовий шанс
Досягти великої мети
І страхи свої перемогти.
Хай успішним буде увесь рік
І оцінкам гарним згубить лік.
З радістю біжіть в освітній храм,
Хай знання допомагають вам!
***
З Днем знань від серця вас вітаємо,
Нехай на користь будуть вам.
Знання майбутнє відкривають,
Та змісту продають словам!
Нехай у житті все буде добре,
Знання ведуть лише вперед.
І цілий світ буде безкраїм,
У достатку, щасті та без бід!
Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24
***
1 вересня – це новий старт, нові цілі та нові вершини. Бажаю вам йти вперед з упевненістю і натхненням, знаходити вірних друзів і підтримку вчителів, відкривати для себе безмежні горизонти знань. Нехай ваш шлях до знань буде цікавим, повним пригод і перемог!
***
З 1 вересня! Нехай цей день відкриє двері до захопливого світу знань, нових друзів і цікавих подій. Бажаю вам легкої дороги до навчання, багато яскравих емоцій, великих досягнень і безмежного натхнення. Нехай ваші мрії та цілі стануть реальністю!
Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24
***
З Днем знань! Бажаю, щоб цей навчальний рік був наповнений новими відкриттями, великими перемогами й незабутніми моментами. Нехай кожен день приносить нові знання, нові можливості та незмінний інтерес до навчання. Успіхів, впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань!
***
Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості й чудових результатів! На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю! Вітаю з Днем знань!