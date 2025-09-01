З цієї особливої нагоди редакція LifeStyle24 підготувала теплі привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям, знайомим та подаруйте їм гарний настрій у цей день.

Привітання з 1 вересня 2025: картинки, проза й вірші

Час настав іти до школи,

Літо кінчилось відколи.

Бо потрібно гарно вчитись,

З дисципліною змиритись.

Щоб успішними ви були,

Теореми не забули.

Щоб навчальний час тривав,

Вас знаннями дивував.

***

Літо швидко промайнуло,

Думка в голові сягнула, –

Що навчатися вже час

Наступив для всіх для нас.

Хай знання добре даються,

А портфелі хай не рвуться.

Щоб оцінки гарні були,

Арифметику ви не забули.

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

З 1 вересня вітати хочу вас!

Нехай знання дають чудовий шанс

Досягти великої мети

І страхи свої перемогти.

Хай успішним буде увесь рік

І оцінкам гарним згубить лік.

З радістю біжіть в освітній храм,

Хай знання допомагають вам!

***

З Днем знань від серця вас вітаємо,

Нехай на користь будуть вам.

Знання майбутнє відкривають,

Та змісту продають словам!

Нехай у житті все буде добре,

Знання ведуть лише вперед.

І цілий світ буде безкраїм,

У достатку, щасті та без бід!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

1 вересня – це новий старт, нові цілі та нові вершини. Бажаю вам йти вперед з упевненістю і натхненням, знаходити вірних друзів і підтримку вчителів, відкривати для себе безмежні горизонти знань. Нехай ваш шлях до знань буде цікавим, повним пригод і перемог!

***

З 1 вересня! Нехай цей день відкриє двері до захопливого світу знань, нових друзів і цікавих подій. Бажаю вам легкої дороги до навчання, багато яскравих емоцій, великих досягнень і безмежного натхнення. Нехай ваші мрії та цілі стануть реальністю!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

З Днем знань! Бажаю, щоб цей навчальний рік був наповнений новими відкриттями, великими перемогами й незабутніми моментами. Нехай кожен день приносить нові знання, нові можливості та незмінний інтерес до навчання. Успіхів, впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань!

***

Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості й чудових результатів! На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю! Вітаю з Днем знань!