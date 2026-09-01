З Першим вересня 2026 – листівки, вірші та проза, щоб привітати першокласників

1 вересня для першокласників – це не просто початок навчального року, а перший крок у новий етап життя. Попереду – нові знання, знайомства, перші шкільні успіхи й чимало відкриттів, які поступово формуватимуть власний досвід дитини.

Щоб у цей день знайти правильні слова для маленького школяра, 24 Канал підготував добірку привітань з 1 вересня – теплих, щирих і доречних для першого шкільного свята.

Привітання з Першим вересня для першокласника українською

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Перший раз у перший клас

Урочисте свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

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Перший дзвоник кличе в клас,

Свято радісне у вас.

Хай знання даються легко,

А в житті все буде тепло!

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Ви сьогодні школярі,

Всі усміхнені та щирі.

Хай у класі буде свято,

І друзів з'явиться багато!

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Перший дзвоник – перший крок,

Шлях відкрився на урок.

Хай завжди сміється доля,

І у серці буде воля.

Привітання з 1 вересня своїми словами першокласнику

Вітаю з першим шкільним днем! Нехай навчання буде цікавим, а кожен день приносить нові відкриття.

З Днем знань, першокласнику! Бажаю тобі гарних друзів, добрих учителів і багато приводів пишатися собою.

Вітаю з 1 вересня! Нехай перший клас стане початком цікавої та щасливої шкільної історії.

З першим дзвоником! Бажаю впевнено крокувати до нових знань і ніколи не боятися запитувати та відкривати щось нове.

Вітаю з початком шкільного життя! Нехай кожен урок дарує цікаві знання, а кожен день — добрі емоції.

З Днем знань, маленький школярику! Бажаю тобі цікавості, сміливості, щирих друзів і великих мрій.

Щасливого 1 вересня! Нехай школа стане місцем, де тобі цікаво вчитися, дружити й пізнавати світ.

Вітаю з першим класом! Бажаю легкого навчання, гарного настрою та багато маленьких і великих перемог.

З Днем знань! Нехай цей особливий день стане початком чудової подорожі до нових знань і мрій.

Вітаю з першим шкільним святом! Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримають, допоможуть і порадіють твоїм успіхам.

Привітання з Першим вересня першколасника у картинках



Привітання з 1 вересня першокласників / Колаж 24 Каналу



Привітання з 1 вересня картинки/ Колаж 24 Каналу







Привітання з днем 1 вересня / Колаж 24 Каналу





Картинки привітання з 1 вересня / Колаж 24 Каналу





Привітання з 1 вересня першокласниці / Колаж 24 Каналу



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