Традиції 24 Привітання Іменини Надії 2026: щирі привітання у прозі, віршах і картинках
17 вересня, 06:50
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Іменини Надії 2026: щирі привітання у прозі, віршах і картинках

Людмила Онуфреїв

Ім’я Надія символізує віру в краще, стійкість і внутрішню опору. У християнській традиції цього дня згадують святу мученицю Надію – одну з дочок Софії.

До Дня ангела 24 Канал зібрав добірку привітань для Надії – щирих, світлих і доречних побажань, якими можна привітати близьких, подруг, колег і знайомих.

Привітання з Днем ангела Надії своїми словами

  • Софіє, вітаю з Днем ангела! Нехай твоя небесна покровителька оберігає тебе, а в житті завжди буде місце для радості, любові й спокою.
  • З Днем ангела, Софіє! Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, світлих думок і здійснення найтепліших мрій.
  • Софіє, нехай твій ангел завжди буде поруч. Бажаю миру в серці, Божого благословення, добра в домі та впевненості в кожному новому дні.
  • Щиро вітаю з іменинами! Нехай життя дарує більше приємних моментів, любов зігріває, а мудрість допомагає знаходити правильний шлях.
  • З Днем ангела, Софіє! Бажаю тобі душевного тепла, гармонії, здоров’я та щоб кожен день приносив хоча б одну добру причину усміхнутися.

Вірші з Днем ангела Надії українською

*** 

Пензлем чарівним хай в серці малює
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Надіє!

*** 

Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю — хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай у житті все, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
І буде сонце світити щоранку! 

*** 

Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії! 

*** 

З Днема ангела Надії картинки українською


Привітання з Днем ангела Надії картинки українською / Колаж 24 Каналу


Листівки з Днем ангела Надії  / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем ангела Надії / Колаж 24 Каналу


Привітання з Днем ангела Надії своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітань багато не буває, тому ловіть ще однуу добірку вітань з днем ангела Надії.

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