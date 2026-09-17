Іменини Надії 2026: щирі привітання у прозі, віршах і картинках

Ім’я Надія символізує віру в краще, стійкість і внутрішню опору. У християнській традиції цього дня згадують святу мученицю Надію – одну з дочок Софії.

До Дня ангела 24 Канал зібрав добірку привітань для Надії – щирих, світлих і доречних побажань, якими можна привітати близьких, подруг, колег і знайомих.

Привітання з Днем ангела Надії своїми словами

Софіє, вітаю з Днем ангела! Нехай твоя небесна покровителька оберігає тебе, а в житті завжди буде місце для радості, любові й спокою.

З Днем ангела, Софіє! Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, світлих думок і здійснення найтепліших мрій.

Софіє, нехай твій ангел завжди буде поруч. Бажаю миру в серці, Божого благословення, добра в домі та впевненості в кожному новому дні.

Щиро вітаю з іменинами! Нехай життя дарує більше приємних моментів, любов зігріває, а мудрість допомагає знаходити правильний шлях.

З Днем ангела, Софіє! Бажаю тобі душевного тепла, гармонії, здоров’я та щоб кожен день приносив хоча б одну добру причину усміхнутися.

Вірші з Днем ангела Надії українською

***

Пензлем чарівним хай в серці малює

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Надіє!

***

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю — хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає — хай прибуде,

Нехай у житті все, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

І буде сонце світити щоранку!

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Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!



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З Днема ангела Надії картинки українською



Привітання з Днем ангела Надії картинки українською / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем ангела Надії / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Надії / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Надії своїми словами / Колаж 24 Каналу



Привітань багато не буває, тому ловіть ще однуу добірку вітань з днем ангела Надії.