Власниці цього імені відзначають терплячістю та наполегливістю. Такі жінки готові плідно працювати заради досягнення своєї мети. Надії – дуже товариські дівчата, тому мають зазвичай велике коло спілкування, пише LifeStyle24.

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Надії у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 17 вересня іменини.

Привітання з Днем ангела Надії 2025 у картинках і листівках

Привітання з Днем ангела Надії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Надії 2025 у прозі

З Днем ангела, Надія! Мирного неба у твоєму житті, безмежного океану любові та спокою. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, ніжністю та найкращими подіями, що тільки може подарувати доля.

З Днем ангела, дорога Надійка! Бажаю тобі світлого життя, наповненого коханням і розумінням. Нехай ангели навколо тебе плетуть невидимі крила з щастя! Нехай мир огорне твоє серце, а віра в майбутнє буде сяяти, як яскрава зоря на небі.

З Днем Ангела, Надія! Мирного неба у твоєму житті, безмежного океану любові та спокою. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, ніжністю та найкращими подіями, що тільки може подарувати доля.

Надійка, з Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю, любов'ю та теплом. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах і дарував натхнення на нові звершення.

Вітаємо тебе з Днем ангела, Надіє! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом, оберігаючи від негараздів і наповнюючи твоє життя світлом і невичерпним щастям.

Привітання з Днем ангела Надії 2025 у віршах

Вітаю з іменами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай у житті все що має бути!

У домі хай поселиться достаток,

Хай у вазі ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Надія! Ти вір у життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

Я завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Надія, найкращі привітання!

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе що треба буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!