Що відомо про День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, коли його святкують та яка історія цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2025: що це за свято?

У ІІ столітті християни намагалися виховувати у своїх дітях найкращі риси характеру. Благочестива вдова, на ім'я Софія, що жила в Римі, вирішила назвати своїх трьох доньок з огляду на найважливіші християнські чесноти: старшу дитину – Вірою, середню – Надією, а наймолодшу – Любов'ю. Матір виховувала дівчат у любові до Бога.

Однак тоді Римом правив імператор Адріан, який був відомий своїми жорстокими переслідуваннями християн. Він намагався зміцнити стару язичницьку релігію, яка стрімко втрачала авторитет через поширення християнства. Римські правителі, які вважали себе богами, не могли змиритися з тим, що віряни визнавали своїм Царем єдиного Господа Бога. Саме в цей період на суд до правителя потрапили Віра, Надія і Любов.

Імператор намагався примусити їх зректися Христа та принести жертви язичницьким богам. Ба більше, дівчата зазнали страшних катувань. Знущаючись з сестер, правитель сподівався, що їхня мати Софія не витримає й почне благати доньок змінити свою думку. Втім, сталося навпаки – з останніх сил жінка підтримувала дітей, прохаючи їх залишатися відданими Христові.

Після мученицької смерті Віри, Надії та Любові матір отримала дозвіл поховати їх. Софія залишилася біля могили доньок і на третій день відійшла у вічність.

Коли буде свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії у 2025 році?

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися.

Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії відзначають 30 вересня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії відзначатимуть 17 вересня.

