Владелицы этого имени отличаются терпеливостью и настойчивостью. Такие женщины готовы плодотворно работать ради достижения своей цели. Надежды – очень общительные девушки, поэтому имеют обычно большой круг общения, пишет LifeStyle24.

По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Надежды в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, которые празднуют 17 сентября именины.

Поздравления с Днем ангела Надежды 2025 в картинках и открытках

Поздравления с Днем ангела Надежды 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Надежды 2025 в прозе

С Днем ангела, Надежда! Мирного неба в твоей жизни, безграничного океана любви и покоя. Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом, нежностью и лучшими событиями, что только может подарить судьба.

С Днем ангела, дорогая Наденька! Желаю тебе светлой жизни, наполненной любовью и пониманием. Пусть ангелы вокруг тебя плетут невидимые крылья из счастья! Пусть мир окутает твое сердце, а вера в будущее будет сиять, как яркая звезда на небе.

С Днем Ангела, Надежда! Мирного неба в твоей жизни, безграничного океана любви и спокойствия. Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом, нежностью и лучшими событиями, что только может подарить судьба.

Наденька, с Днем ангела! Пусть этот день будет наполнен радостью, любовью и теплом. Желаю, чтобы твой ангел всегда помогал тебе во всех делах и дарил вдохновение на новые свершения.

Поздравляем тебя с Днем ангела, Надежда! Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя под своим крылом, оберегая от невзгод и наполняя твою жизнь светом и неиссякаемым счастьем.

Поздравления с Днем ангела Надежды 2025 в стихах

Вітаю з іменами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай у житті все що має бути!

У домі хай поселиться достаток,

Хай у вазі ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Надія! Ти вір у життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

Я завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Надія, найкращі привітання!

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе що треба буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!