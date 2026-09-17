До Дня ангела 24 Канал зібрав добірку привітань для Надії – щирих, світлих і доречних побажань, якими можна привітати близьких, подруг, колег і знайомих.
Привітання з Днем ангела Надії своїми словами
- Софіє, вітаю з Днем ангела! Нехай твоя небесна покровителька оберігає тебе, а в житті завжди буде місце для радості, любові й спокою.
- З Днем ангела, Софіє! Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, світлих думок і здійснення найтепліших мрій.
- Софіє, нехай твій ангел завжди буде поруч. Бажаю миру в серці, Божого благословення, добра в домі та впевненості в кожному новому дні.
- Щиро вітаю з іменинами! Нехай життя дарує більше приємних моментів, любов зігріває, а мудрість допомагає знаходити правильний шлях.
- З Днем ангела, Софіє! Бажаю тобі душевного тепла, гармонії, здоров’я та щоб кожен день приносив хоча б одну добру причину усміхнутися.
Вірші з Днем ангела Надії українською
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Пензлем чарівним хай в серці малює
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Надіє!
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Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю — хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай у житті все, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
І буде сонце світити щоранку!
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Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
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З Днема ангела Надії картинки українською
Привітання з Днем ангела Надії картинки українською / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем ангела Надії / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Надії / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Надії своїми словами / Колаж 24 Каналу
Привітань багато не буває, тому ловіть ще однуу добірку вітань з днем ангела Надії.