З днем бабусь та дідусів 2026 – гарні листівки та привітання своїми словами для рідненьких

28 жовтня в Україні відзначають День бабусь і дідусів. Це свято людей, які завжди знають, що ми голодні, навіть якщо щойно поїли, мають поради на всі випадки життя та люблять нас навіть тоді, коли ми забуваємо зателефонувати. І хоча іноді їхня турбота може здаватися надмірною, з роками розумієш, наскільки вона безцінна.

Саме час нагадати найдорожчим, як сильно ми їх любимо. А щоб не довелося годинами підбирати слова, 24 Канал підготував теплі, щирі та зворушливі привітання з Днем бабусь і дідусів у прозі та красивих листівках.

Привітання з Днем бабусь та дідусів своїми словами

З Днем бабусь і дідусів! Дякуємо вам за любов, турботу і казки, які ми пам'ятаємо все життя. Міцного вам здоров'я і спокою в серці.

Дорогі бабусю і дідусю, вітаю зі святом! Ви наша опора і найтепліше місце на землі. Нехай вам щодня радують серце онуки та добрі новини.

З Днем бабусь і дідусів! Бажаємо довгих років життя, бадьорості й сил, щоб кожен день був світлим, а двері вашого дому завжди відкритими для рідних.

Дякуємо вам, наші рідні! За мудрі поради, смачні пироги і добрі слова. Нехай Бог береже вас і дарує щастя на довгі роки.

Вітаю з Днем бабусь і дідусів! Ви вчите нас доброти, терпіння і любові до рідної землі. Нехай поруч завжди будуть діти й онуки, а на душі панує мир.

З великою любов'ю вітаємо вас! Хай ваші очі світяться радістю, руки не знають втоми, а серце залишається молодим і щирим.

Бабусю, дідусю, зі святом! Ви найкращі у світі. Бажаємо вам здоров'я, затишку, тепла в родині і щоб ми частіше збиралися разом за одним столом.

З Днем бабусь та дідусів картинки українською



З днем бабусь і дідусів привітання / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем бабусь та дідусів / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем бабусь і дідусів своїми словами / Колаж 24 Каналу



Листівки з Днем бабусь і дідусів / Колаж 24 Каналу



З днем бабусів та дідусів привітання / Колаж 24 Каналу



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