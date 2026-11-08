З Днем десантно-штурмових військ України 2026 – листівки та привітання своїми словами

8 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Українські десантники виконують найскладніші бойові завдання, захищають нашу незалежність і щодня доводять, що мужність вимірюється не гучними обіцянками, а вчинками.

24 Канал підготував добірку щирих привітань із Днем Десантно-штурмових військ у прозі та листівках, щоб подякувати нашим захисникам за відвагу, силу та незламність.

Привітання з Днем десантно штурмових військ своїми словами

З Днем Десантно-штурмових військ! Дякую вам за службу, за сміливість і за те, що ви там, де найважче. Міцного вам здоров'я, витримки і щоб додому повертались усі живими.

Вітаю вас зі святом, хлопці та дівчата! Ви робите те, на що здатні не кожен. Дякуємо за вашу відвагу і за кожен день, який ми проживаємо завдяки вам. Бережіть себе і одне одного.

З Днем ДШВ! Хай вас бережуть Бог і рідні молитви. Бажаю вам сили, вдалих справ і швидкої перемоги. А ще скоріше обійняти своїх рідних.

Щиро вітаю всіх, хто служить і служив у десантно-штурмових військах! Дякую за вашу мужність і побратимство. Нехай у вашому житті буде більше світлих днів, а вдома на вас завжди чекають.

З Днем Десантно-штурмових військ України! Ви наші захисники, і ми пишаємось вами. Нехай удача завжди буде на вашому боці, а мирне небо скоріше стане реальністю. Дякуємо вам за все.

Привітання з Днем десантно штурмових військ картинки

Привітання з Днем десантно штурмових військ своїми словами / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем десантно штурмових військ своїми словами / Колаж 24 Каналу



З Днем десантно штурмових військ своїми словами / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем десантно штурмових військ картинки /Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань з Днем десантно-штурмових військ України.