З Днем хірурга 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами до професійного свята
19 вересня відзначаємо День хірурга – професійне свято людей, для яких точність, холодна голова і впевнені руки щодня мають особливе значення. Тих, кому всі довіряють і вірять
З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань для хірургів – теплих, щирих і від чистог осерця. Обирайте красиві слова для тих, хто щодня допомагає людям повертатися до здоров’я.
Привітання з Днем хірурга в прозі
- З Днем хірурга! Дякую за руки, які щодня рятують життя, і за нерви, яких, мабуть, вистачило б на десятьох. Здоров'я тобі й трохи спокійніших змін.
- Вітаю з професійним святом! Твоя робота — це коли інші сплять, а ти рятуєш чиєсь життя. Дякую за це. Гарного відпочинку, коли він нарешті трапляється.
- З Днем хірурга! Бажаю, щоб рук вистачало на все — і на операції, і на звичайне людське щастя поза лікарнею. Дякую, що ти є.
- Вітаю зі святом! Хай кожна операція проходить вдало, а пацієнти дякують так само щиро, як я тобі зараз. Сил тобі і відпочинку.
- З Днем хірурга! Дякую за впевненість у критичний момент і холодну голову там, де іншим було б страшно. Здоров'я, терпіння і менше нічних змін.
Привітання з Днем хірурга у віршах
***
Зі святом, хірурге наш,
Вітаю щиро в цей час!
Багато пацієнтів ваших
Пам'ятають й цінують вас.
Нехай скальпель буде легким,
А робота — без тривог,
Кожен день хай буде світлим,
Береже вас завжди Бог!
***
Хірургам слава і пошана,
За ваші руки і серця,
Нехай затягнеться вмить рана,
Й життю не буде в нас кінця.
***
За ваші руки і серця,
Нехай затягнеться вмить рана,
Й життю не буде в нас кінця.
Тверда рука і серце золоте,
Ви даруєте світло і надію просте!
***
З Днем хірурга картинки українською
Привітання з Днем хірурга своїми словами / Колаж 24 Каналу
З Днем хірурга картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем хірурга картинки українською / Колаж 24 Каналу
З Днем хірурга привітання / Колаж 24 Каналу
А якщо у когось з ваши знайомих чи рідних день народження, то ми маємо добірку привітань і з цієї нагоди.