У цей день важливо подякувати медичним працівникам, які щодня рятують десятки життів. LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем хірурга у картинках, прозі й віршах.
Дивіться також З Днем міста Херсон 2025: найщиріші привітання у картинках і прозі
День хірурга 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Дорогі хірурги! Ваша праця – це подвиг, який не кожен здатен здійснити. Ви берете на себе відповідальність за життя людей, часто рятуєте тих, кого всі інші вже склали руки. Хай вас завжди супроводжує успіх у кожній операції, і нехай ваші пацієнти завжди віддячують вам щирою посмішкою. Дякую за ваші золоті руки!
***
З Днем хірурга! Нехай Ваші руки завжди творять дива, а серце знаходить радість у врятованих життях. Усього найкращого у професійне свято!
Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Шановні хірурги, прийміть найкращі вітання з професійним святом! Ваша майстерність, відданість і мужність є прикладом справжнього служіння людству.
Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24
До речі, сьогодні, 20 вересня в Україні святкують День фармацевта. Наша редакція вже підготувала гарні картинки-привітання зі святом.
***
З Днем хірурга сьогодні
Я щиро вас вітаю.
Вам море сили, щастя
У кожнім дні бажаю.
Щоби роботу вашу
Завжди всі цінували.
Щоб у час відпочинку
Відпустку гарну мали.
***
З Днем хірурга вітаю,
З цим чудовим святом,
Сьогодні від душі бажаю
Вам всього дуже багато:
Терпіння, радості, удачі,
Щоб не зустрічались вам невдачі,
Хай пацієнти всі здорові будуть
І труд важкий ваш не забудуть!
Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Зі святом, хірург прекрасний,
Вітаю я зараз,
Багато пацієнтів ваших
Пам'ятають, цінують, люблять вас.
Побажати хочу здоров'я,
Не турбували щоб колеги,
Щастя вам, добра, удачі,
Ви – прекрасна людина.