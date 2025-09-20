День фармацевта щороку вшановує роботу фахівців медицини, які займаються підготовкою і виробництвом лікарських засобів. Детальніше про історію свята та привітання для спеціалістів – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також З Днем міста Херсон 2025: найщиріші привітання у картинках і прозі

День фармацевта 2025: що це за свято?

В Україні День фармацевта офіційно встановили у 1999 році. Тодішній президент держави Леонід Кучма підписав відповідний Указ, щоб підтримати ініціативу Міністерства охорони здоров'я України та визнати важливу роль фармацевтичних працівників у формуванні здорового населення країни.

Відтоді у третю суботу вересня щорічно відзначають найкращих працівників аптечної та фармацевтичної сфери, проводять тематичні конференції, виставки й освітні заходи. Водночас суспільство висловлює вдячність людям, які щодня допомагають пацієнтам.

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем фармацевта у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним і друзям, які працюють у медичній сфері.

Привітання з Днем фармацевта 2025 у картинках і листівках

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фармацевта 2025 / Колаж LifeStyle24

Про інші професійні свята вересня 2025 року – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.