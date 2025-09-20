В этот день важно поблагодарить медицинских работников, которые ежедневно спасают десятки жизней. LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления с Днем хирурга в картинках, прозе и стихах.
Смотрите также С Днем города Херсон 2025: самые искренние поздравления в картинках и прозе
День хирурга 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Дорогие хирурги! Ваш труд – это подвиг, который не каждый способен осуществить. Вы берете на себя ответственность за жизнь людей, часто спасаете тех, кого все остальные уже сложили руки. Пусть вас всегда сопровождает успех в каждой операции, и пусть ваши пациенты всегда благодарят вас искренней улыбкой. Спасибо за ваши золотые руки!
***
С Днем хирурга! Пусть Ваши руки всегда творят чудеса, а сердце находит радость в спасенных жизнях. Всего наилучшего в профессиональный праздник!
Поздравление с Днем хирурга 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Уважаемые хирурги, примите наилучшие поздравления с профессиональным праздником! Ваше мастерство, преданность и мужество является примером настоящего служения человечеству.
Поздравления с Днем хирурга 2025 / Коллаж LifeStyle24
Кстати, сегодня, 20 сентября в Украине празднуют День фармацевта. Наша редакция уже подготовила красивые картинки-поздравления с праздником.
***
З Днем хірурга сьогодні
Я щиро вас вітаю
.Вам море сили, щастя
У кожнім дні бажаю.
Щоби роботу вашу
Завжди всі цінували.
Щоб у час відпочинку
Відпустку гарну мали.
***
З Днем хірурга вітаю,
З цим чудовим святом,
Сьогодні від душі бажаю
Вам всього дуже багато:
Терпіння, радості, удачі,
Щоб не зустрічались вам невдачі,
Хай пацієнти всі здорові будуть
І труд важкий ваш не забудуть!
Поздравление с Днем хирурга 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Зі святом, хірург прекрасний,
Вітаю я зараз,
Багато пацієнтів ваших
Пам'ятають, цінують, люблять вас.
Побажати хочу здоров'я,
Не турбували щоб колеги,
Щастя вам, добра, удачі,
Ви – прекрасна людина.