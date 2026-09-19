З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань для хірургів – теплих, щирих і від чистог осерця. Обирайте красиві слова для тих, хто щодня допомагає людям повертатися до здоров’я.

Привітання з Днем хірурга в прозі

З Днем хірурга! Дякую за руки, які щодня рятують життя, і за нерви, яких, мабуть, вистачило б на десятьох. Здоров'я тобі й трохи спокійніших змін.

Вітаю з професійним святом! Твоя робота — це коли інші сплять, а ти рятуєш чиєсь життя. Дякую за це. Гарного відпочинку, коли він нарешті трапляється.

З Днем хірурга! Бажаю, щоб рук вистачало на все — і на операції, і на звичайне людське щастя поза лікарнею. Дякую, що ти є.

Вітаю зі святом! Хай кожна операція проходить вдало, а пацієнти дякують так само щиро, як я тобі зараз. Сил тобі і відпочинку.

З Днем хірурга! Дякую за впевненість у критичний момент і холодну голову там, де іншим було б страшно. Здоров'я, терпіння і менше нічних змін.

Привітання з Днем хірурга у віршах

***

Зі святом, хірурге наш,

Вітаю щиро в цей час!

Багато пацієнтів ваших

Пам'ятають й цінують вас.

Нехай скальпель буде легким,

А робота — без тривог,

Кожен день хай буде світлим,

Береже вас завжди Бог!

***

Хірургам слава і пошана,

За ваші руки і серця,

Нехай затягнеться вмить рана,

Й життю не буде в нас кінця.

***

За ваші руки і серця,

Нехай затягнеться вмить рана,

Й життю не буде в нас кінця.

Тверда рука і серце золоте,

Ви даруєте світло і надію просте!

***

З Днем хірурга картинки українською



Привітання з Днем хірурга своїми словами / Колаж 24 Каналу





З Днем хірурга картинки / Колаж 24 Каналу





З Днем хірурга картинки українською / Колаж 24 Каналу





З Днем хірурга привітання / Колаж 24 Каналу



А якщо у когось з ваши знайомих чи рідних день народження, то ми маємо добірку привітань і з цієї нагоди.





