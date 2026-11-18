18 листопада в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил України. Свято запровадили у 2019 році, щоб вшанувати мужність, професіоналізм і відданість сержантського та старшинського складу.

З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку щирих привітань з Днем сержанта ЗСУ, щоб ви могли подякувати нашим захисникам і захисницям за силу, витримку та щоденну працю заради України.

Привітання з Днем сержанта ЗСУ своїми словами

З Днем сержанта! Ви ті, на кому тримається порядок, довіра й упевненість побратимів. Дякую за вашу відповідальність, за приклад мужності та за те, що ви завжди поруч, коли найважче. Бережіть себе і своїх людей.

Вітаю з Днем сержанта Збройних сил України! Ви навчаєте, ведете за собою й відповідаєте за кожного, хто поруч. Нехай вам вистачає сил, мудрості й витримки, а кожен ваш день закінчується тим, що всі повертаються живими й неушкодженими.

Дорогі сержанти, з вашим святом! Ви хребет нашої армії, і це не просто красиві слова. Нехай Бог береже вас на кожній дорозі, а ваші родини дочекаються вас додому з перемогою.

З Днем сержанта ЗСУ! Дякую за стійкість, за спокій у найтривожніші хвилини, за вміння підтримати словом і зробити діло. Бажаю міцного здоров'я, надійних побратимів і швидкого мирного неба над головою.

Щиро вітаю з Днем сержанта! Ваша служба – це щоденний подвиг, який часто залишається непомітним, але саме він тримає наш фронт і наші серця. Нехай удача завжди буде на вашому боці, а Україна переможе.

З Днем сержанта Збройних сил України – картинки



З Днем сержанта Збройних сил України – картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем сержанта Збройних сил України своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем сержанта Збройних сил України своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем сержанта Збройних сил України своїми словами / Колаж 24 Каналу



Тут є ще одна добірка особливих привітань з Днем сержанта ЗСУ для всіх.



