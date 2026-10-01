З Днем українського козацтва 2026 – тематичні картинки, вірші та проза до свята
День українського козацтва – це не лише згадка про шаблі, чайки й легендарну Січ, яку ми звикли бачити в підручниках та кіно. Це насамперед про традицію свободи, взаємної підтримки та готовності ставати на захист свого – цінності, які для України давно перестали бути лише частиною історії.
З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Днем українського козацтва. Обирайте слова для рідних, друзів, колег і всіх, кому сьогодні хочеться побажати сили, витримки та козацького характеру.
Привітання з Днем українського козацтва у прозі
- З Днем українського козацтва! Нехай у вас завжди живе козацький дух: воля, відвага і незламна віра в свою землю. Сили вам і міцного здоров'я!
- Вітаємо з Днем козацтва! Ми пишаємося нашою історією і тими, хто продовжує славні традиції предків. Нехай козацька міць береже Україну!
- З Днем українського козацтва! Хай честь, мужність і братерство будуть вашими провідними зорями. Волі, миру і перемоги нашій державі!
- Слава козацькому роду! Вітаємо з Днем козацтва. Нехай ніколи не згасає вогонь свободи в наших серцях, а наступні покоління гідно несуть цю спадщину.
- З Днем козацтва! Бажаємо стійкості, як у запорожців, і мудрості, як у гетьманів. Хай Україна завжди має своїх героїв, а вдома панує мир.
Привітання з Днем українського козацтва українською
***
З Днем козацтва вас вітаю,
Сили й мужності бажаю!
Хай козацький вільний дух
Буде з вами серед буднів.
Миру, щастя і добра,
Хай квітує Україна!
***
З Днем козацтва України!
Хай міцніє наша сила,
Хай відвага не згасає,
А Господь оберігає.
Хай панують мир і воля,
Буде світлою вам доля!
***
Хай прибувають сили,
Не підведе рука,
Вітаю тебе, рідний,
Із Днем козака!
З Днем українського козацтва картинки
З Днем українського козацтва картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем козацтва привітання / Колаж 24 Каналу
З Днем козацтва привітання в прозі / Колаж 24 Каналу
День козацтва / Колаж 24 Каналу
А ще сьогодні святкують День захисника та захисниці України. Тож не забудьте привітати всіх причетних до свята.