З цієї нагоди 24 Канал підготував велику добірку привітань з Днем захисника України. Обирайте слова, які хочеться сказати тим, хто щодня стоїть на захисті України.

Привітання з днем захисника для сина

Синочку, з Днем захисника! Ти моя гордість і моя найбільша радість. Бережи себе, а я завжди молитимусь за тебе і чекатиму вдома.

З Днем захисника, мій любий сину! Дякую тобі за твою мужність і сильне серце. Нехай Бог тримає тебе під своїм захистом, а мирне небо буде над тобою.

Вітаю тебе, сину, з Днем захисника! Ти виріс справжнім чоловіком, і я безмежно тобою пишаюся. Міцного здоров'я, стійкості та скорого повернення додому!

Мій рідний захиснику, з святом! Хай тебе завжди оберігають добрі люди, вірні друзі й мамина любов. Ти в моєму серці щомиті.

З Днем захисника, синочку! Дякую, що ти є. Бажаю тобі сили, спокійних ночей і швидкої перемоги. Люблю тебе понад усе!

Привітання з днем захисника для коханого





Привітання з Днем захисника та захисниць України картинки / Колаж 24 Каналу

З Днем захисника, коханий! Ти моя опора і моя гордість. Дякую за твою мужність і любов. Бережи себе, я завжди тебе чекаю!

Любий, вітаю з Днем захисника! Ти найсміливіший і найнадійніший чоловік на світі. Нехай Бог береже тебе на кожному кроці, а я молитимусь за тебе щодня.

З Днем захисника, серце моє! Ти захищаєш не лише країну, а й мене, і мою віру в краще. Люблю тебе і чекаю кожної миті. Повертайся скоріше!

Мій захиснику, з святом! Дякую, що ти поруч, навіть коли нас розділяють кілометри. Міцного тобі здоров'я, сили духу і мирного неба над головою!

З Днем захисника, мій герой! Пишаюся тобою більше, ніж можу сказати словами. Ти мій дім і моє спокій. Люблю тебе безмежно!

Привітання з днем захисника для брата

Брате, з Днем захисника! Дякую, що ти в моєму житті надійна опора. Міцного здоров'я, сили духу і мирного неба!

З Днем захисника, брате! Ти для мене приклад сили та мужності. Бережи себе і завжди повертайся до тих, хто тебе любить.

Вітаю, братику, з Днем захисника! Бажаю тобі міцного здоров'я, стійкості та перемоги в усіх справах. Пишаюся тобою!

Брате, з Днем захисника! Нехай тебе бережуть Бог і ангели, а поруч завжди будуть вірні друзі. Люблю і ціную тебе!

З Днем захисника, рідний! Дякую за твою відвагу і відданість. Хай кожен твій день буде спокійним, а мрії збуваються!

Привітання з днем захисника для тата



Картинки з Днем захисника та захисниць України / Колаж 24 Каналу

Тату, з Днем захисника! Ти мій перший приклад мужності й честі. Дякую за все, що робиш для нас. Міцного тобі здоров'я!

З Днем захисника, любий тату! Ти для мене справжня опора і захист. Нехай Бог береже тебе, а вдома завжди чекає тепло і затишок.

Тату, вітаю з Днем захисника! Пишаюся, що маю такого сильного і мудрого батька. Бажаю миру, здоров'я та радості кожного дня!

Найкращому татові, з Днем захисника! Дякую, що навчив мене не боятися труднощів і завжди йти вперед. Люблю тебе понад усе!

З Днем захисника, рідний тату! Ти був і залишаєшся моїм героєм. Бажаю тобі стійкості, добрих новин і мирного неба над головою!

Привітання з днем захисника для жінок

Вітаю тебе, наша захиснице! Пишаюся тобою і дуже вдячна за твою відвагу. Нехай Бог тебе береже, а поруч завжди будуть надійні побратими та посестри.

З Днем захисників і захисниць! Ти доводиш, що жінка може бути і берегинею, і воїном. Міцного тобі здоров'я, спокійних ночей і швидкої перемоги!

Дорога захиснице, дякую тобі! За твою силу, стійкість і добре серце. Бажаю, щоб ти скоріше обійняла рідних удома, живою і здоровою.

З Днем захисників і захисниць, рідна! Ти надихаєш мене своєю мужністю. Нехай тебе оберігає мирне небо, а кожен день приносить надію і світло.

Картинки з Днем захисника України



З Днем захисника та захисниць України / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем захисника та захисниць України / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну збірку привітань з Днем захисника. Вітайте всіх знайомих.



