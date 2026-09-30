По этому случаю 24 Канал подготовил большую подборку поздравлений с Днем защитника Украины. Выбирайте слова, которые хочется сказать тем, кто каждый день защищает Украину.

Поздравление с Днем защитника для сына

Сынок, с Днем защитника! Ты моя гордость и моя самая большая радость. Береги себя, а я всегда буду молиться за тебя и ждать дома.

С Днем защитника, мой любимый сын! Спасибо тебе за твое мужество и сильное сердце. Пусть Бог хранит тебя под своей защитой, а над тобой будет мирное небо.

Поздравляю тебя, сынок, с Днем защитника! Ты вырос настоящим мужчиной, и я безмерно тобой горжусь. Крепкого здоровья, стойкости и скорого возвращения домой!

Мой родной защитник, с праздником! Пусть тебя всегда оберегают добрые люди, верные друзья и мамина любовь. Ты в моем сердце каждую секунду.

С Днем защитника, сынок! Спасибо, что ты есть. Желаю тебе сил, спокойных ночей и скорой победы. Люблю тебя больше всего на свете!

Поздравления с Днем защитника для любимого





Поздравления с Днем защитника и защитниц Украины: картинки / Коллаж 24 Канала

С Днем защитника, любимый! Ты моя опора и моя гордость. Спасибо за твое мужество и любовь. Береги себя, я всегда жду тебя!

Дорогой, поздравляю с Днем защитника! Ты самый смелый и самый надежный мужчина в мире. Пусть Бог хранит тебя на каждом шагу, а я буду молиться за тебя каждый день.

С Днем защитника, мое сердце! Ты защищаешь не только страну, но и меня, и мою веру в лучшее. Люблю тебя и жду каждой минуты. Возвращайся скорее!

Мой защитник, с праздником! Спасибо, что ты рядом, даже когда нас разделяют километры. Крепкого тебе здоровья, силы духа и мирного неба над головой!

С Днем защитника, мой герой! Горжусь тобой больше, чем могу выразить словами. Ты – мой дом и мое спокойствие. Люблю тебя безгранично!

Поздравление с Днем защитника для брата

Брат, с Днем защитника! Спасибо, что ты – надежная опора в моей жизни. Крепкого здоровья, силы духа и мирного неба!

С Днем защитника, брат! Ты для меня пример силы и мужества. Береги себя и всегда возвращайся к тем, кто тебя любит.

Поздравляю, братик, с Днем защитника! Желаю тебе крепкого здоровья, стойкости и победы во всех делах. Горжусь тобой!

Брат, с Днем защитника! Пусть тебя оберегают Бог и ангелы, а рядом всегда будут верные друзья. Люблю и ценю тебя!

С Днем защитника, родной! Спасибо за твою отвагу и преданность. Пусть каждый твой день будет спокойным, а мечты сбываются!

Поздравления с Днем защитника для папы



Картинки с Днем защитника и защитниц Украины / Коллаж 24 Канала

Папа, с Днем защитника! Ты мой первый образец мужества и чести. Спасибо за все, что делаешь для нас. Крепкого тебе здоровья!

С Днем защитника, дорогой папа! Ты для меня настоящая опора и защита. Пусть Бог хранит тебя, а дома всегда ждут тепло и уют.

Папа, поздравляю с Днем защитника! Горжусь тем, что у меня такой сильный и мудрый отец. Желаю мира, здоровья и радости каждый день!

Лучшему папе, с Днем защитника! Спасибо, что научил меня не бояться трудностей и всегда идти вперед. Люблю тебя больше всего на свете!

С Днем защитника, родной папа! Ты был и остаешься моим героем. Желаю тебе стойкости, хороших новостей и мирного неба над головой!

Поздравления с Днем защитника для женщин

Поздравляю тебя, наша защитница! Горжусь тобой и очень благодарна за твою отвагу. Пусть Бог тебя хранит, а рядом всегда будут надежные соратники и сестры.

С Днем защитников и защитниц! Ты доказываешь, что женщина может быть и хранительницей, и воином. Крепкого тебе здоровья, спокойных ночей и скорой победы!

Дорогая защитница, спасибо тебе! За твою силу, стойкость и доброе сердце. Желаю, чтобы ты поскорее обняла родных дома, живой и здоровой.

С Днем защитников и защитниц, родная! Ты вдохновляешь меня своим мужеством. Пусть тебя оберегает мирное небо, а каждый день приносит надежду и свет.

Картинки ко Дню защитника Украины



С Днем защитника и защитниц Украины / Коллаж 24 Канала





Открытки ко Дню защитника и защитниц Украины / Коллаж 24 Канала



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