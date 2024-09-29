В умовах повномасштабної війни це свято проходить в Україні втретє. Завдяки Збройним Силам, які боронять кордони нашої держави, ми маємо змогу жити під відносно мирним небом.

Не пропустіть Календар вихідних і свят на жовтень 2024: чи будемо відпочивати на День захисників України

LifeStyle24 підготував картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України. Наша редакція бажає усім бійцям здоров'я, щастя та надії. Продовжуйте бути сміливими, хоробрими, сильними й стійкими, щоб наблизити перемогу рідної країни.

Надішліть ці святкові листівки усім рідним і друзям, які служать у ЗСУ, та подякуйте їм за важливу працю.

День захисників і захисниць України: картинки-привітання



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24





Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Фото LifeStyle24

Що відомо про свято

До 2014 року Україна відзначала День захисника Вітчизни 23 лютого, як і усі інші країни, що були у складі СРСР. Втім, все змінилося після російської окупації півострова Крим і збройної агресії на території Донеччини та Луганщини. Тоді п'ятий президент України Петро Порошенко встановив нову назву свята – День захисника України, який почали відзначати 14 жовтня.

У 2021 році чинний лідер країни Володимир Зеленський дещо змінив закон, який стосувався державних свят. Президент вирішив відзначити не лише військових-чоловіків, але й жінок, доповнивши назву – День захисників і захисниць України.

У 2023 році ПЦУ й УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати більшості свят змінилися. Зокрема, День захисників і захисниць України, який тепер щорічно відзначається 1 жовтня.