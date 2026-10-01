З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Днем українського козацтва. Обирайте слова для рідних, друзів, колег і всіх, кому сьогодні хочеться побажати сили, витримки та козацького характеру.

Привітання з Днем українського козацтва у прозі

З Днем українського козацтва! Нехай у вас завжди живе козацький дух: воля, відвага і незламна віра в свою землю. Сили вам і міцного здоров'я!

Вітаємо з Днем козацтва! Ми пишаємося нашою історією і тими, хто продовжує славні традиції предків. Нехай козацька міць береже Україну!

З Днем українського козацтва! Хай честь, мужність і братерство будуть вашими провідними зорями. Волі, миру і перемоги нашій державі!

Слава козацькому роду! Вітаємо з Днем козацтва. Нехай ніколи не згасає вогонь свободи в наших серцях, а наступні покоління гідно несуть цю спадщину.

З Днем козацтва! Бажаємо стійкості, як у запорожців, і мудрості, як у гетьманів. Хай Україна завжди має своїх героїв, а вдома панує мир.

Привітання з Днем українського козацтва українською



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З Днем козацтва вас вітаю,

Сили й мужності бажаю!

Хай козацький вільний дух

Буде з вами серед буднів.

Миру, щастя і добра,

Хай квітує Україна!

***

З Днем козацтва України!

Хай міцніє наша сила,

Хай відвага не згасає,

А Господь оберігає.

Хай панують мир і воля,

Буде світлою вам доля!

***

Хай прибувають сили,

Не підведе рука,

Вітаю тебе, рідний,

Із Днем козака!

З Днем українського козацтва картинки



З Днем українського козацтва картинки / Колаж 24 Каналу





З Днем козацтва привітання / Колаж 24 Каналу





З Днем козацтва привітання в прозі / Колаж 24 Каналу





День козацтва / Колаж 24 Каналу



А ще сьогодні святкують День захисника та захисниці України. Тож не забудьте привітати всіх причетних до свята.