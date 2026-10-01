З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Днем українського козацтва. Обирайте слова для рідних, друзів, колег і всіх, кому сьогодні хочеться побажати сили, витримки та козацького характеру.

Привітання з Днем українського козацтва у прозі

  • З Днем українського козацтва! Нехай у вас завжди живе козацький дух: воля, відвага і незламна віра в свою землю. Сили вам і міцного здоров'я!
  • Вітаємо з Днем козацтва! Ми пишаємося нашою історією і тими, хто продовжує славні традиції предків. Нехай козацька міць береже Україну!
  • З Днем українського козацтва! Хай честь, мужність і братерство будуть вашими провідними зорями. Волі, миру і перемоги нашій державі!
  • Слава козацькому роду! Вітаємо з Днем козацтва. Нехай ніколи не згасає вогонь свободи в наших серцях, а наступні покоління гідно несуть цю спадщину.
  • З Днем козацтва! Бажаємо стійкості, як у запорожців, і мудрості, як у гетьманів. Хай Україна завжди має своїх героїв, а вдома панує мир.

Привітання з Днем українського козацтва українською

***

З Днем козацтва вас вітаю,
Сили й мужності бажаю!
Хай козацький вільний дух
Буде з вами серед буднів.
Миру, щастя і добра,
Хай квітує Україна!

***

З Днем козацтва України!
Хай міцніє наша сила,
Хай відвага не згасає,
А Господь оберігає.
Хай панують мир і воля,
Буде світлою вам доля!

***

Хай прибувають сили,
Не підведе рука,
Вітаю тебе, рідний,
Із Днем козака!

З Днем українського козацтва картинки


З Днем українського козацтва картинки / Колаж 24 Каналу


З Днем козацтва привітання / Колаж 24 Каналу


З Днем козацтва привітання в прозі / Колаж 24 Каналу


День козацтва / Колаж 24 Каналу

А ще сьогодні святкують День захисника та захисниці України. Тож не забудьте привітати всіх причетних до свята.