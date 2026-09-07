З Днем військової розвідки України 2026 – сильні листівки, вірші та проза до свята

7 вересня в Україні відзначають День військової розвідки України. Це день людей, чия робота здебільшого залишається за кадром: без гучних заяв, зайвих подробиць і, бажано, без спойлерів для ворога.

Військова розвідка – це про інформацію, точність і рішення, від яких залежить дуже багато. Тож сьогодні маємо привід подякувати тим, хто працює там, де зайва публічність точно не входить до посадової інструкції. А допоможе вам цьому добірка привітань з Днем військової розвідки України від 24 Каналу.

Привітання з Днем військової розвідки України у віршах

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Хто першим бачить ворога у тіні,

Хто здобуває таємниці на війні,

Хто йде вперед без страху і сумнівів,

Заради світлих днів і майбутніх поколінь?

З Днем розвідки! Вклонімося до землі

За мужність вашу, витримку і волю.

Нехай зійде у мирнім ворожій млі

Щаслива, світла українська доля!

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Військовий розвідник, ваше свято прийшло

І я вас зараз від душі вітаю!

Щоб життєвий шлях вас до перемоги привів,

Від щирого серця я вам побажаю.

Нехай війни закінчаться всі скоріше,

Вже вам щось про них все, звичайно, відомо!

Бажаю вам відданих в житті друзів,

Щоб жити було добре і цікавіше!

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Розвіднику військовий - сьогодні твоє свято!

Твоя робота - важлива та надзвичайно складна.

Сьогодні уся країна спішить тебе привітати,

Побажати тобі миру та добра.

Нехай поряд завжди будуть хороші та вірні друзі

Достаток, щастя та успіх наповнюють життя.

Здоров’я міцного бажаємо, щоб зникли всі недуги

Щоб щастям і теплом зігрівала сім’я.

З Днем військової розвідки України своїми словами

З Днем розвідки! Дякую кожному, хто працює там, де немає ні слави, ні оплесків, а є лише тиша, ризик і відповідальність за життя інших. Ви бачите те, чого не бачить ніхто – і саме тому ми маємо шанс на перемогу.

Вітаю всіх причетних до розвідки! Ваша робота – це та частина фронту, про яку ніколи не розкажуть у новинах, але саме на ній тримається безпека мільйонів людей. Сили вам, витримки і повернення живими додому.

З професійним святом, розвідники! Ви ходите там, де страшно, мовчите там, де інші б розповіли все, і несете тягар, який неможливо розділити з рідними. Дякую за мужність, яку ніхто не бачить, але яку відчуває вся країна.

Зі святом розвідки України! Хтось рахує перемоги в бою, а ви наближаєте їх задовго до першого пострілу. Дякую за роботу, ціну якої знаєте тільки ви самі. Бережіть себе – країна на вас розраховує

З .Днем розвідника! Найважчі перемоги завжди тихі – і ваші саме такі. Дякую за роки роботи в тіні заради того, щоб інші могли жити на світлі. Миру вам, витримки і безпечного повернення з кожного завдання.

Картинка з Днем військової розвідки України



З Днем розвідки України привітання / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем військової розвідки України картинки / Фото Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем військової розвідки / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем військової розвідки України картинки / Фото Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань із Днем військової розвідки України. Обирайте слова для тих, хто щодня працює там, де зайвих питань краще не ставити, а зайві подробиці – не розголошувати.