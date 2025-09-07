День воєнної розвідки встановив Указ Президента України Володимира Зеленського у 2022 році. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 7 вересня 1992-го було створено Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке стало центральним органом військової розвідки держави. Відтоді українські розвідники відіграють ключову роль у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а з початком повномасштабного вторгнення їхній внесок став особливо відчутним і незамінним, пише LifeStyle24.

Дивіться також Коли будемо святкувати День вчителя в Україні у 2025 році

З нагоди Дня воєнної розвідки наша редакція підготувала патріотичні картинки-привітання. Подякуйте у це свято людям, чия праця залишається непомітною для більшості, але є вирішальною для обороноздатності країни.

День воєнної розвідки України 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24

Про інші професійні свята вересня 2025 року – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.