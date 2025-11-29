Ім'я Андрій має давньогрецьке походження та означає "сміливий, мужній, хоробрий". Його представники прагнуть незалежності та свободи й водночас не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Такі чоловіки – розумні, цілеспрямовані, та наполегливі, тому легко справляють гарне враження на інших людей, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Андрія. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які матимуть іменини.

Привітання з Днем ангела Андрія: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Андрія?