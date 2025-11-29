Имя Андрей имеет древнегреческое происхождение и означает "смелый, мужественный, храбрый". Его представители стремятся к независимости и свободе и одновременно не боятся брать на себя ответственность за собственные поступки. Такие мужчины – умные, целеустремленные, и настойчивые, поэтому легко производят хорошее впечатление на других людей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут.
Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Андрея. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые будуть иметь именины.
Поздравления с Днем ангела Андрея: картинки и открытки
Поздравления с Днем ангела Андрея 2025 / Коллаж LifeStyle24
Когда раньше праздновали День ангела Андрея?
В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад.
По старому календарю, Андреи праздновали именины 13 декабря, а сейчас их имеют – 30 ноября.