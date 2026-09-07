Военная разведка – это информация, точность и решения, от которых зависит очень многое. Поэтому сегодня у нас есть повод поблагодарить тех, кто работает там, где излишняя огласка точно не входит в должностную инструкцию. А поможет вам в этом подборка поздравлений с Днем военной разведки Украины от 24 Канала.

Поздравления с Днем военной разведки Украины в стихах

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Хто першим бачить ворога у тіні,

Хто здобуває таємниці на війні,

Хто йде вперед без страху і сумнівів,

Заради світлих днів і майбутніх поколінь?

З Днем розвідки! Вклонімося до землі

За мужність вашу, витримку і волю.

Нехай зійде у мирнім ворожій млі

Щаслива, світла українська доля!

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Військовий розвідник, ваше свято прийшло

І я вас зараз від душі вітаю!

Щоб життєвий шлях вас до перемоги привів,

Від щирого серця я вам побажаю.

Нехай війни закінчаться всі скоріше,

Вже вам щось про них все, звичайно, відомо!

Бажаю вам відданих в житті друзів,

Щоб жити було добре і цікавіше!

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Розвіднику військовий - сьогодні твоє свято!

Твоя робота - важлива та надзвичайно складна.

Сьогодні уся країна спішить тебе привітати,

Побажати тобі миру та добра.

Нехай поряд завжди будуть хороші та вірні друзі

Достаток, щастя та успіх наповнюють життя.

Здоров’я міцного бажаємо, щоб зникли всі недуги

Щоб щастям і теплом зігрівала сім’я.

С Днем военной разведки Украины своими словами

С Днем разведки! Спасибо каждому, кто работает там, где нет ни славы, ни аплодисментов, а есть только тишина, риск и ответственность за жизни других. Вы видите то, чего не видит никто – и именно поэтому у нас есть шанс на победу.

Поздравляю всех, кто связан с разведкой! Ваша работа – это та часть фронта, о которой никогда не расскажут в новостях, но именно на ней держится безопасность миллионов людей. Силы вам, выдержки и возвращения живыми домой.

С профессиональным праздником, разведчики! Вы ходите там, где страшно, молчите там, где другие рассказали бы все, и несете бремя, которое невозможно разделить с родными. Спасибо за мужество, которое никто не видит, но которое чувствует вся страна.

С Днем разведки Украины! Кто-то считает победы в бою, а вы приближаете их задолго до первого выстрела. Спасибо за работу, цену которой знаете только вы сами. Берегите себя – страна на вас рассчитывает

С Днем разведчика! Самые тяжелые победы всегда тихие – и ваши именно такие. Спасибо за годы работы в тени ради того, чтобы другие могли жить на свету. Мира вам, выдержки и безопасного возвращения с каждого задания.

Изображение ко Дню военной разведки Украины



Поздравления с Днем разведки Украины / Фотоколлаж 24 Канала





Картинки ко Дню военной разведки Украины / Фотоколлаж 24 Канала





Открытки ко Дню военной разведки / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Днем военной разведки Украины – картинки / Фотоколлаж 24 Канала



Предлагаем вам еще одну подборку поздравлений с Днем военной разведки Украины. Выбирайте слова для тех, кто каждый день работает там, где лишние вопросы лучше не задавать, а лишние подробности – не разглашать.