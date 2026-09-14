З Воздвиження Хреста Господнього 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами до свята

14 вересня українці відзначають Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це одне з важливих християнських свят, коли варто хоча б ненадовго відкласти щоденні перегони, нескінченні справи й традиційне "зроблю завтра" та згадати про віру, добро і людей, які поруч.

А щоб цього дня теплі слова не закінчилися на банальному "зі святом", 24 Канал зібрав добірку красивих привітань з Воздвиженням Хреста Господнього. Обирайте те, що відгукується найбільше, і надсилайте рідним, друзям та близьким. З Воздвиженням Хреста Господнього *** Воздвиження Хреста Господнього

Відсвяткуймо родиною нині!

Направляє вас нехай Всевишній,

Та подарує мир нашій країні! *** Бажаю щастя та здоров'я,

Щоб серце сповнилось любов'ю!

Хай Хрест пошле благословення,

Дарує радість сьогодення! *** З Воздвиженням Хреста вітаю,

Господь нехай подарить світлий путь.

А Ангел-Хранитель повсякчас рятує,

І не дасть з дороги праведності звернуть. Привітання Воздвиження Хреста Господнього своїми словами З Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай у домі буде мир, у серці – спокій, а поруч завжди будуть рідні люди.

Вітаю зі святом! Бажаю Божого захисту, міцного здоров’я та більше світлих і добрих днів.

Зі святом Воздвиження! Нехай Господь береже вас і вашу родину, дарує сили, віру та надію на краще.

Щиро вітаю з Воздвиженням Хреста! Бажаю миру, душевного тепла та Божої допомоги у всіх добрих справах.

З Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай усе погане обходить стороною, а попереду чекають здоров’я, спокій і хороші новини. Привітання з Днем Воздвиження Хреста Господнього картинки

З Воздвиженням Хреста Господнього картинки українською / Колаж 24 Каналу





Листівка з Воздвиженням Хреста Господнього/ Колаж 24 Каналу





Привітання з Воздвиженням на українській мові/ Колаж 24 Каналу





Привітання з Воздвиженням картинки/ Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань з Воздвиженням Хреста Господнього.