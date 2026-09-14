А чтобы в этот день теплые слова не ограничились банальным "с праздником", 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений с Воздвижением Креста Господня. Выбирайте то, что больше всего вам по душе, и отправляйте родным, друзьям и близким.

С Воздвижением Креста Господня

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Воздвиження Хреста Господнього

Відсвяткуймо родиною нині!

Направляє вас нехай Всевишній,

Та подарує мир нашій країні!

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Бажаю щастя та здоров'я,

Щоб серце сповнилось любов'ю!

Хай Хрест пошле благословення,

Дарує радість сьогодення!

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З Воздвиженням Хреста вітаю,

Господь нехай подарить світлий путь.

А Ангел-Хранитель повсякчас рятує,

І не дасть з дороги праведності звернуть.

Поздравление с Воздвижением Креста Господня своими словами

С Воздвижением Креста Господня! Пусть в доме будет мир, в сердце – покой, а рядом всегда будут родные люди.

Поздравляю с праздником! Желаю Божьей защиты, крепкого здоровья и больше светлых и добрых дней.

С праздником Воздвижения! Пусть Господь хранит вас и вашу семью, дарует силы, веру и надежду на лучшее.

Искренне поздравляю с Воздвижением Креста! Желаю мира, душевного тепла и Божьей помощи во всех добрых делах.

С Воздвижением Креста Господня! Пусть все плохое обходит стороной, а впереди ждут здоровье, спокойствие и хорошие новости.

Поздравления с Днем Воздвижения Креста Господня: картинки



Картинки с Воздвижением Креста Господня на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Открытка с Воздвижением Креста Господня / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Воздвижением на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Воздвижением: картинки / Коллаж 24 Канала



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