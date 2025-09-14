LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которым хотите пожелать всего наилучшего в этот праздник.
Поздравляем с праздником Воздвижения Креста Господня. Желаем огромного счастья вам и вашим близким, неутомимой веры и светлой надежды, неисчерпаемой любви и непобедимого желания делать добрые дела. Пусть Господь вас хранит, а каждый день в жизни для вас будет радостным и блаженным!
Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, а злые взгляды обходят вас стороной. Желаю здоровья, добрых помыслов и Божьего милосердия!
Нехай Господь береже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях тобі завжди освячувати!
Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо сьогодні!
Нехай захищає вас Всевишній
Від бід, турбот і тривоги лишньої!
Нехай віра в серці вогником
Горить завжди – і вдень, і вночі,
Любіть ближніх і цінуєте.
І Хрест Животворний шануйте!
В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у нас есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, а все страдания утешатся крестом животворящим!
По случаю величественного религиозного праздника примите самые искренние поздравления! Пусть этот торжественный праздник принесет добро, достаток, уют и Господнюю благодать в ваши дома. Пусть слово Божие наполнит ваши сердца любовью, искренностью и надеждой на лучшее будущее. Пусть Всемилостивый Господь дарует нам мир и покой на нашей родной земле, защитит от жизненных невзгод, поможет в осуществлении светлых замыслов и вдохновляет всех вас на добрые дела на благо и благополучие наших семей и всей Украины!
У всі сторони світу
Звернена Святиня –
Животворний Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!
З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста вам подарує щастя.
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернуть.