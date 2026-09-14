А щоб цього дня теплі слова не закінчилися на банальному "зі святом", 24 Канал зібрав добірку красивих привітань з Воздвиженням Хреста Господнього. Обирайте те, що відгукується найбільше, і надсилайте рідним, друзям та близьким.
З Воздвиженням Хреста Господнього
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Воздвиження Хреста Господнього
Відсвяткуймо родиною нині!
Направляє вас нехай Всевишній,
Та подарує мир нашій країні!
***Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Бажаю щастя та здоров'я,
Щоб серце сповнилось любов'ю!
Хай Хрест пошле благословення,
Дарує радість сьогодення!
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З Воздвиженням Хреста вітаю,
Господь нехай подарить світлий путь.
А Ангел-Хранитель повсякчас рятує,
І не дасть з дороги праведності звернуть.
Привітання Воздвиження Хреста Господнього своїми словами
- З Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай у домі буде мир, у серці – спокій, а поруч завжди будуть рідні люди.
- Вітаю зі святом! Бажаю Божого захисту, міцного здоров’я та більше світлих і добрих днів.
- Зі святом Воздвиження! Нехай Господь береже вас і вашу родину, дарує сили, віру та надію на краще.
- Щиро вітаю з Воздвиженням Хреста! Бажаю миру, душевного тепла та Божої допомоги у всіх добрих справах.
- З Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай усе погане обходить стороною, а попереду чекають здоров’я, спокій і хороші новини.
Привітання з Днем Воздвиження Хреста Господнього картинки
З Воздвиженням Хреста Господнього картинки українською / Колаж 24 Каналу
Листівка з Воздвиженням Хреста Господнього/ Колаж 24 Каналу
Привітання з Воздвиженням на українській мові/ Колаж 24 Каналу
Привітання з Воздвиженням картинки/ Колаж 24 Каналу
Маємо ще одну добірку привітань з Воздвиженням Хреста Господнього.