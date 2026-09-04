После календарной реформы Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви дата празднования Воздвижения Креста Господня изменилась. Именно поэтому христианам следует заранее узнать, когда именно его теперь отмечают, пишет 24 Канал.

Когда отмечают Воздвижение Креста Господня в 2026 году

По новоюлианскому календарю этот праздник приходится на 14 сентября. Ранее, по старому стилю, верующие отмечали это событие почти на две недели позже, а именно 27 сентября.

Какова история праздника

В IV веке мать римского императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски христианских святынь. Во время раскопок на горе Голгофе ей удалось найти пещеру Гроба Господня и три деревянных креста.

Чтобы узнать, на каком именно кресте распяли Иисуса, каждый по очереди прикладывал их к тяжелобольной женщине, и только после прикосновения к одному из них она полностью выздоровела. Тогда иерусалимский патриарх Макарий поднял, то есть воздвиг святыню над толпой, чтобы тысячи присутствующих людей могли увидеть реликвию и поклониться ей.

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Воздвижение Креста Господня – когда будет праздник / Коллаж 24 Канала

Основные традиции и запреты Воздвижения Креста Господня

Этот праздник напоминает о страданиях Спасителя, поэтому Церковь устанавливает строгий однодневный пост, во время которого верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц.

14 сентября люди традиционно идут на праздничные богослужения, молятся о защите дома и просят мира для всей семьи. А также избегают ссор, тяжелого физического труда и походов в лес из-за древнего поверья о том, что в этот день пресмыкающиеся собираются на зимовку.

Осенью верующие отмечают немало праздников, в частности Михайловское чудо. Ранее мы уже рассказывали о новой дате этого важного дня в году.