З Днем Михайла 2026 – красиві привітання та листівки для рідних і близьких
Михайлове чудо – одне з улюблених осінніх свят, яке щороку нагадує про важливість добра, підтримки та щирих побажань. У цей день віряни вшановують Архангела Михаїла – одного з найшанованіших святих у християнській традиції, якого вважають захисником і покровителем людей.
З нагоди Михайлового чуда 24 Канал бажає усім миру, добрих новин, душевного тепла та пропунує обрати привітання з Днем ангела Михайла для ваших рідних та близьких.
Привітання з Днем святого Михайла своїми словами
- Зі святом Михайла! Хай цей день принесе спокій у душу, а Архангел Михаїл захищає тебе і твою родину від усього поганого. Бажаю світла, тепла і віри, що все буде добре.
- Вітаю з Михайловим чудом! Хай у твоєму домі завжди буде мир, у серці – надія, а поруч – люди, які тебе люблять. Нехай ангел-хоронитель береже кожен твій крок.
- Зі святом! Хай Михаїл Архангел дає тобі сили там, де їх бракує, і мудрість там, де важко вирішити. Щастя тобі, здоров'я рідним і спокою в серці.
- Із Михайловим днем! Бажаю, щоб добро завжди поверталося до тебе стократно, а кожен новий день починався з посмішки. Нехай береже тебе вища сила.
- Зі святом Михайла! Хай ця дата стане нагадуванням, що ти не сам – тебе оберігають і люблять. Тепла тобі, миру в домі і радості на кожен день.
Вітання зі святом михайла чудотворця у віршах
***
Зі святом світлим вас вітаю,
В день Михайла захисту бажаю!
Нехай крилом небесним архангел вкриє,
Від ворогів і бід усе зле закриє.
В серці хай живе надія і віра,
А в домі буде радість і міцна міра!
***
Хай добрий Ангел береже повік,
Нехай несе здоров'я на сто літ,
Михайло чудотворний захищає,
Від смутку й бід оберігає.
Миру в серці, світла в хаті,
Щоб були усі багаті!
***
Ми славимо Михайла – архангела святого
Сьогодні в день осінній і прекрасний.
Про благословення молимо ми знову,
Щоб небосхил душі був радісним і ясним.
З Михайловим днем картинки українською
Привітання зі святом Михайла Чудотворця / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Михайловим чудом українською мовою / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем Михайла / Колаж 24 Каналу
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