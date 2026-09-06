По случаю чуда Михаила "24 Канал" желает всем мира, хороших новостей, душевного тепла и предлагает выбрать поздравления с Днем ангела Михаила для ваших родных и близких.
Поздравления с Днем святого Михаила своими словами
- С Днем Михаила! Пусть этот день принесет покой в душу, а Архангел Михаил защитит тебя и твою семью от всего плохого. Желаю света, тепла и веры в то, что все будет хорошо.
- Поздравляю с чудом Михаила! Пусть в твоем доме всегда будет мир, в сердце – надежда, а рядом – люди, которые тебя любят. Пусть ангел-хранитель охраняет каждый твой шаг.
- С праздником! Пусть Архангел Михаил дарует тебе силы там, где их не хватает, и мудрость там, где трудно принять решение. Счастья тебе, здоровья родным и покоя в сердце.
- С днем Михаила! Желаю, чтобы добро всегда возвращалось к тебе стократно, а каждый новый день начинался с улыбки. Пусть оберегает тебя высшая сила.
- С праздником Михаила! Пусть этот день станет напоминанием о том, что ты не один – тебя оберегают и любят. Тепла тебе, мира в доме и радости на каждый день.
Поздравления с праздником Михаила Чудотворца в стихах
***
Зі святом світлим вас вітаю,
В день Михайла захисту бажаю!
Нехай крилом небесним архангел вкриє,
Від ворогів і бід усе зле закриє.
В серці хай живе надія і віра,
А в домі буде радість і міцна міра!
***
Хай добрий Ангел береже повік,
Нехай несе здоров'я на сто літ,
Михайло чудотворний захищає,
Від смутку й бід оберігає.
Миру в серці, світла в хаті,
Щоб були усі багаті!
***
Ми славимо Михайла – архангела святого
Сьогодні в день осінній і прекрасний.
Про благословення молимо ми знову,
Щоб небосхил душі був радісним і ясним.
Картинки к дню Михаила на украинском языке
Поздравления с днем Михаила Чудотворца / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню ангела Михаила / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем Михаила на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню Михаила / Коллаж 24 Канала
А еще не забудьте поздравить с Днем ангела Михаила всех родственников, друзей и знакомых.