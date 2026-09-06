З нагоди Михайлового чуда 24 Канал бажає усім миру, добрих новин, душевного тепла та пропунує обрати привітання з Днем ангела Михайла для ваших рідних та близьких.

Привітання з Днем святого Михайла своїми словами

Зі святом Михайла! Хай цей день принесе спокій у душу, а Архангел Михаїл захищає тебе і твою родину від усього поганого. Бажаю світла, тепла і віри, що все буде добре.

Вітаю з Михайловим чудом! Хай у твоєму домі завжди буде мир, у серці – надія, а поруч – люди, які тебе люблять. Нехай ангел-хоронитель береже кожен твій крок.

Зі святом! Хай Михаїл Архангел дає тобі сили там, де їх бракує, і мудрість там, де важко вирішити. Щастя тобі, здоров'я рідним і спокою в серці.

Із Михайловим днем! Бажаю, щоб добро завжди поверталося до тебе стократно, а кожен новий день починався з посмішки. Нехай береже тебе вища сила.

Зі святом Михайла! Хай ця дата стане нагадуванням, що ти не сам – тебе оберігають і люблять. Тепла тобі, миру в домі і радості на кожен день.

Вітання зі святом михайла чудотворця у віршах



***

Зі святом світлим вас вітаю,

В день Михайла захисту бажаю!

Нехай крилом небесним архангел вкриє,

Від ворогів і бід усе зле закриє.

В серці хай живе надія і віра,

А в домі буде радість і міцна міра!

***

Хай добрий Ангел береже повік,

Нехай несе здоров'я на сто літ,

Михайло чудотворний захищає,

Від смутку й бід оберігає.

Миру в серці, світла в хаті,

Щоб були усі багаті!

***

Ми славимо Михайла – архангела святого

Сьогодні в день осінній і прекрасний.

Про благословення молимо ми знову,

Щоб небосхил душі був радісним і ясним.

З Михайловим днем картинки українською



Привітання зі святом Михайла Чудотворця / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Михайла картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Михайловим чудом українською мовою / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем Михайла / Колаж 24 Каналу



А ще не забудьте привітати з Днем ангела Михайла всіх родичів, друзів та знайомих.



