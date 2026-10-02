День вчителя 2026 – тематичні лситівки та вірші українською для гарного привітання
У кожного з нас є вчитель, якого згадуєш навіть через багато років – за жарти на уроках, підтримку перед контрольною чи просте "у тебе все вийде". І професійне свято – хороший привід нарешті сказати їм кілька теплих слів.
24 Канал зібрав привітання з Днем вчителя, які можна надіслати улюбленому педагогу, класному керівнику чи колезі. Без зайвого пафосу – просто щиро й від душі.
Привітання з Днем вчителя у віршах
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Вас з Днем вчителя вітаю!
Щиро Вам я побажаю,
Щоб Вас учні шанували,
Всі незгоди відступали.
Миру, затишку, надії,
Завжди щоб збувались мрії!
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Є професія у світі -
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так, любові та пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!
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Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуємо! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаємо сил, здоров'я,
Учнівської пошани й любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
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Листівка на День вчителя
Привітання з Днем вчителя 2026 / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем вчителя 2026 / Колаж 24 Каналу
З Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем вчителя. Те, що вам точн ознадобиться на іих вихіних.