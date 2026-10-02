День вчителя 2026 – тематичні лситівки та вірші українською для гарного привітання

У кожного з нас є вчитель, якого згадуєш навіть через багато років – за жарти на уроках, підтримку перед контрольною чи просте "у тебе все вийде". І професійне свято – хороший привід нарешті сказати їм кілька теплих слів.

24 Канал зібрав привітання з Днем вчителя, які можна надіслати улюбленому педагогу, класному керівнику чи колезі. Без зайвого пафосу – просто щиро й від душі.

Привітання з Днем вчителя у віршах

***

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі незгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

***

Є професія у світі -

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові та пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуємо! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаємо сил, здоров'я,

Учнівської пошани й любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

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Листівка на День вчителя



Привітання з Днем вчителя 2026 / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем вчителя 2026 / Колаж 24 Каналу





З Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем вчителя. Те, що вам точн ознадобиться на іих вихіних.



