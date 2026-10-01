Саме тому професійне свято педагогів – хороший привід написати кілька теплих слів тим, хто щодня працює з дітьми, підтримує, пояснює і часом вірить у них більше, ніж вони самі. 24 Канал підготував добірку привітань з Днем вчителя.

Привітання з Днем вчителя своїми словами

З Днем вчителя! Ви не просто даєте знання, ви вчите бачити світ, думати й не боятися помилятися. Дякуємо, що саме ви стали тими, хто відкрив нам двері в майбутнє.

Вітаємо з Днем вчителя! Ваші слова мають дивну властивість: вони залишаються з нами на все життя. Дякуємо за кожен урок, який вийшов далеко за межі підручника.

З Днем вчителя! Нехай ваші учні частіше дивують вас своїми успіхами, а кожен робочий день приносить відчуття, що все не дарма. Терпіння вам, натхнення і мирного неба.

Вчителю, дякуємо вам! Ви вмієте побачити в людині більше, ніж вона сама про себе знає. Саме тому ваша праця змінює долі, навіть коли ви цього не помічаєте.

З професійним святом! Нехай у вашому класі завжди буде жива цікавість, а за вікном сяє сонце. Бажаємо вам учнів, які слухають, колег, які підтримують, і ранків без дзвінка будильника.

З Днем вчителя! Ви той, хто вірить у нас раніше, ніж ми самі починаємо вірити в себе. Дякуємо за цю віру. Вона працює краще за будь-яку мотивацію.

Вітаємо вас зі святом! Школа міняється, технології міняються, а вчитель, який вміє зацікавити й підтримати, залишається найціннішим. Дякуємо, що ви саме такий(а).

З Днем вчителя! У кожному з нас є частинка вашої праці: у словах, які ми обираємо, у рішеннях, які ухвалюємо, у людях, якими стаємо. Низький уклін вам за це.

Дорогі вчителі, з вашим святом! Бажаємо вам сил, коли їх бракує, радості, коли вона потрібна найбільше, і щоб ваші учні не забували до вас повертатися.

З Днем вчителя! Ви навчаєте не лише предмету, а й добра, чесності й сили духу. Особливо цінно це зараз. Дякуємо вам за стійкість, терпіння і любов до своєї справи.

Привітання з Днем вчителя картинки



День вчителя картинка / Колаж 24 Каналу





День вчителя привітання / Колаж 24 Каналу





День вчителя привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу



До слова, 24 Канал підготував для вас ще одну добірку привітань до Дня вчителя. У ній – ще більше теплих слів для педагогів, яким цього дня точно варто нагадати, наскільки важливою є їхня праця.