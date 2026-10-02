24 Канал собрал поздравления с Днем учителя, которые можно отправить любимому учителю, классному руководителю или коллеге. Без лишнего пафоса – просто искренне и от души.

Поздравления с Днем учителя в стихах

***

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі незгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

***

Є професія у світі -

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові та пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуємо! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаємо сил, здоров'я,

Учнівської пошани й любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Открытка ко Дню учителя



Поздравления с Днем учителя 2026 / Коллаж 24 Канала





Открытки ко Дню учителя 2026 / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала



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