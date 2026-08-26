Мудрий, Задорожний чи Ковальський: що означають популярні українські прізвища на -ий та -ський

Кожне родове ім'я зберігає унікальну історію наших предків. Зокрема, їхній характер, зовнішність, професію чи місце проживання.

Окрему й надзвичайно колоритну групу становлять прізвища прикметникового походження. На відміну від звичних іменникових форм, вони відповідають на питання "який?" або "чий?", змінюються за родами та відмінюються точно так само, як прикметники в нашій мові, пише 24 Канал.

Прізвища, що описують характер і зовнішність

Найдавніші прикметникові прізвища виникали як влучні прізвиська, якими громада нагороджувала людину за її виразні риси.

Колір волосся, очей чи шкіри: Білий, Чорний, Рудий, Сивий, Червоний, Чорнявий.

Білий, Чорний, Рудий, Сивий, Червоний, Чорнявий. Зовнішні особливості та статура: Головатий, Довгий, Низький, Худий, Товстий, Красний.

Головатий, Довгий, Низький, Худий, Товстий, Красний. Темперамент і вдача: Тихий, Мудрий, Мовчазний, Лагідний, Святий, Дикий, Гордий, Сміливий.

Географічні та станові прізвища, які мають закінчення -ський, -цький, -зький

Ця група родових імен виникла від назв місцевостей, водойм або родинних маєтків. Спершу такі закінчення були ознакою шляхетських родів, які вказували на свої володіння, але згодом суфікси стали загальновживаними для позначення того, звідки людина родом.

За топонімами та регіонами: Подільський, Волинський, Галицький, Уманський, Полтавський, Завадський.

Подільський, Волинський, Галицький, Уманський, Полтавський, Завадський. За природними орієнтирами: Береговський, Озерний, Луговий, Лісовий, Задорожний, Нагірний.

Береговський, Озерний, Луговий, Лісовий, Задорожний, Нагірний. За фахом та діяльністю: Ковальський, Кравецький, Гончарський, Рекітський.

Присвійні прізвища, які мають закінчення -ів, -ин, -ишин

Ці прізвища є класичними присвійними прикметниками, які вказували на батька, матір або ремесло голови родини.

Від імені або професії батька: Іванів, Федорів, Петрів, Ковалів, Шевченків, Попів.

Іванів, Федорів, Петрів, Ковалів, Шевченків, Попів. Матроніми (від імені матері): Марусин, Надіїн, Галин, Катеринич.

(від імені матері): Марусин, Надіїн, Галин, Катеринич. Суфікси -ишин (син або родина шанованої жінки чи ремісника): Іванишин, Гринишин, Василишин, Ковалишин, Кравчишин.

Українські прізвища – історія / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про українські прізвища, які слугували оберегами у давнину.