Вітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2026 – картинки та релігійні привітання своїми словами

Різдво Пресвятої Богородиці – свято, яке нагадує про силу віри, любові та родинного тепла. У цей день віряни звертаються до Богородиці з молитвами та просять її заступництва для себе і своїх близьких.

Нехай 8 вересня у домівках буде більше спокою, добрих думок і щирих слів. А щоб ними було легше поділитися, 24 Канал підготувавкрасиву підбірку привітань з Різдвом Пресвятої Богородиці.

Привітання з Різдом Пресвятої Богородиці своїми словами

Зі святом Різдва Богородиці! Хай Цариця Небесна оберігає тебе від усього лихого, а в родині завжди панують тепло і взаєморозуміння. Миру тобі, здоров'я і Божого благословення.

Вітаю з цим світлим днем! Нехай Пресвята Богородиця почує кожну твою молитву і додасть сили там, де важко. Бажаю віри, терпіння і радості в серці.

Зі святом! Хай народження Матері Божої нагадає нам усім про найважливіше – любов, родину і Божий захист. Миру твоєму домові.

Зі святом Різдва Богородиці! Хай Її материнська любов огортає твою домівку теплом, а віра допомагає долати будь-які труднощі. Щастя тобі, злагоди в родині і Божого благословення.

Вітаю з цим благодатним днем! Хай Пресвята Богородиця дарує тобі душевний спокій, а близьким — здоров'я і довгі роки життя поруч. Нехай віра завжди буде твоєю опорою.

Зі святом! У день, коли народилася Матір Божа, бажаю тобі відчути справжню Божу любов і захист. Хай у твоєму серці завжди буде місце для віри, надії та добра.

З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки українською



Вітальні листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу



З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Каналу





З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу





Вітання з Різдвом Богородиці / Колаж 24 Каналу



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