За переказами, святі Йоаким та Анна довго не мали дітей, тому щиро молилися Богові та просили Його подарувати їм можливість стати батьками. І одного дня молитви та прохання подружжя були почуті. Так, через деякий час Архангел Гавриїл сповістив пару про майбутнє народження доньки, яку зватимуть Марія. Саме ця дівчинка в майбутньому стане Матір'ю Ісуса Христа, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

З нагоди Різдва Пресвятої Богородиці наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у це світле свято.

Різдво Пресвятої Богородиці 2025: картинки-привітання зі святом

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте святкові картинки з нашої добірки та надішліть їх друзям і знайомим. Подаруйте їм позитивні емоції у Різдво Пресвятої Богородиці та побажайте усього найкращого. Зі святом!