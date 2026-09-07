У цей світлий день прийнято вітати рідних і близьких, бажаючи їм Божої опіки, душевного спокою та добра. 24 Канал зібрав щирі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці, які можна надіслати найдорожчим людям.

Привітання з Різдвом Богородиці українською мовою

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Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася –
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!

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У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть

***

Вже прийшла друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу


Вітальні листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу


З Різдвом Пресвятої Богородиці вітання / Колаж 24 Каналу


З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Каналу


Вітання з Різдвом Богородиці / Колаж 24 Каналу

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