В этот светлый день принято поздравлять родных и близких, желая им Божьей защиты, душевного покоя и добра. 24 Канал собрал искренние поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы, которые можно отправить самым дорогим людям.

Поздравления с Рождеством Богородицы на украинском языке

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася –

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть

***

Вже прийшла друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпорові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, – за дари такії.

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы



Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: картинки / Коллаж 24 Канала





Поздравительные открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





С Рождеством Пресвятой Богородицы картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Рождеством Богородицы / Коллаж 24 Канала



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